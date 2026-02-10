Aldo Abram sobre la inflación: “Estamos esperando es que sí se desacelere”

La publicación del índice de inflación de enero generó una fuerte expectativa en los mercados, atravesada por la reciente renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC. Según explicó Aldo Abram a Canal E, “hoy a la tarde se va a conocer el dato oficial del INDEC del IPC”, en un contexto que “generó y sumó dudas a las que ya tenía el propio índice”.

El economista señaló que el foco está puesto en confirmar una desaceleración inflacionaria. “Nosotros lo que estamos esperando es que sí se desacelere”, afirmó, y precisó que su relevamiento propio marca “una inflación del 2,6% para enero”. Aunque admitió que el número podría ser algo mayor, aclaró: “Nos llamaría la verdad la atención que algo así sucediera”. En ese marco, destacó que “hay una cierta incertidumbre y una expectativa en ciernes con respecto a lo que efectivamente dará a conocer el INDEC”.

Por qué el IPC porteño marca más inflación que el nacional

Abram explicó que la diferencia entre el índice nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires responde a un factor estructural. “En el índice de la ciudad pega mucho más fuerte toda la suba de tarifas”, sostuvo, y aclaró que esto ocurre porque “las subas de tarifas son en la Ciudad de Buenos Aires y no tanto en el interior del país”.

Según detalló, el Gran Buenos Aires fue históricamente más subsidiado, lo que ahora genera un efecto estadístico. “Hubo cierto retraso en la actualización el año pasado, que es lo que se quiere recuperar ahora”, explicó, y remarcó que “cuando se den esas subas en estos meses, donde va a pegar fuerte va a ser en el índice de la Ciudad”. Por el contrario, “en el interior del país no lo vamos a ver porque ellos están pagando ya lo que corresponde”, lo que termina diluyendo el impacto a nivel nacional.

Optimismo para 2026: la clave pasa por el Congreso

Al analizar el escenario económico de 2026, Abram se mostró confiado, aunque aclaró que el factor central sigue siendo político. “Con optimismo, pero más que nada por un tema político”, afirmó. Según explicó, el resultado electoral disipó una de las mayores fuentes de incertidumbre: “Se votaron candidatos que apoyan el rumbo a la normalidad”, incluso desde distintos espacios.

El economista subrayó que “los rumbos económicos y políticos se deciden por ley, y eso se aprueba en el Congreso”, y advirtió que aún queda mucho por hacer. Entre los temas clave mencionó la reforma laboral, a la que definió como “vital en construir ese cambio de rumbo”.

En ese sentido, Abram concluyó que “en la medida que el Congreso vaya construyendo ese cambio de rumbo, lo que vamos a tener es una economía con más confianza”, lo que permitirá “consumir e invertir más tranquilo”, dejando atrás la lógica defensiva de ahorrar en dólares que dominó el año previo.

