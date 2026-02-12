La clave de la Ley de Inocencia Fiscal: “Busca que saquemos los dólares del colchón para motorizar la economía”

En medio del debate por la Ley de Inocencia Fiscal y el nuevo intento del Gobierno por incentivar que los argentinos “saquen los dólares del colchón”, la contadora, Valeria Díaz, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en los alcances reales del régimen, los requisitos para adherir y el nivel de protección legal que ofrece.

Valeria Díaz explicó que el objetivo central del régimen es movilizar los ahorros no declarados para impulsar la actividad económica. “Este régimen de reparación histórica del ahorro, como se le llama, busca que saquemos los dólares del colchón para motorizar la economía”.

La Ley de Inocencia Fiscal y la misión de activar la economía

En esa línea agregó: “Es como que el principal objetivo de, me parece, desde esta ley, que ingresen más dólares al sistema y que se active la economía”.

Sin embargo, no todos pueden adherir. Se trata de un régimen voluntario, pero con condiciones específicas: “No es que pueda adherir todo el mundo a este régimen, tenés que cumplir ciertos requisitos”.

Quiénes pueden adherir

Según detalló Díaz, podrán adherir quienes hayan tenido ingresos inferiores a mil millones de pesos en cada uno de los últimos tres años calendario. Además, el patrimonio declarado en Bienes Personales no debe superar los 10.000 millones de pesos y no se debe estar calificado como gran contribuyente por ARCA.

“Van a poder adherir aquellos contribuyentes que tengan ingresos, por todo concepto, exentos, grabados, por cualquier concepto, hayan tenido ingresos inferiores a mil millones de pesos durante el año anterior al que yo ejerzo esta opción y durante los dos años anteriores”, comentó la entrevistada.

También explicó que existe un cambio en el enfoque fiscal: “Se va a dejar de seguir masivamente al contribuyente más pequeño, al mediano, y se va a focalizar, me parece más, todo lo que va a ser la fiscalización y el control en los grandes contribuyentes”.