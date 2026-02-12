Henrik Rehbinder sobre la revisión del Tratado de Libre Comercio: “Crea una gran incertidumbre”

El próximo 1 de julio se activa la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), un acuerdo que mueve 1,8 billones de dólares en intercambio comercial. Según el periodista Henrik Rehbinder, el presidente Donald Trump vuelve a tensar el tablero antes de negociar: “Se ha reportado que el presidente Trump tiene dudas sobre si continuar o no con este tratado”.

Para el analista, esta estrategia no es nueva: “Es una maniobra acostumbrada de Trump, que es antes de iniciar una negociación, batir el tablero y crear dudas”. La diferencia ahora es que Estados Unidos busca negociaciones bilaterales, una con México y otra con Canadá, dejando de lado el esquema tripartito.

Mientras tanto, Canadá y México avanzaron en acuerdos entre sí para blindar posiciones. El resultado, según Rehbinder, es claro: “Esto es lo que crea, en general, una gran incertidumbre”, un factor que impacta directamente en la economía y en la confianza empresarial.

Empleo, tarifas e inteligencia artificial: una economía en tensión

El debate comercial coincide con un dato preocupante en Estados Unidos: la fuerte revisión a la baja en la creación de empleo. “Lo que se suponía que fueron 860.000 empleos el año pasado, en realidad fueron apenas 181.000”, explicó Rehbinder, marcando una desaceleración significativa frente al año anterior.

A su juicio, el problema central no es solo tecnológico, aunque la inteligencia artificial influye en ciertos sectores, sino político: “No hay nada peor para el sector empresarial que la incertidumbre”. Las políticas arancelarias, cambiantes y agresivas, frenan inversiones y contrataciones.

El periodista también apuntó al impacto de la política migratoria. Muchos trabajadores inmigrantes se han ido o se han “autodeportado”, pero esos puestos no siempre son cubiertos por ciudadanos estadounidenses. Sectores como agricultura y construcción enfrentan vacantes estructurales.

Además, la economía muestra señales de desgaste: inflación elevada, caída en la creación de empleo y un 60% de estadounidenses en contra de las tarifas, según mencionó. Incluso dentro del Partido Republicano aparecen fisuras: “Están mostrando las rajaduras de un presidente que llaman el pato cojo”, sostuvo, en referencia a la pérdida de poder político de Trump al no aspirar a una reelección.

Para Rehbinder, el riesgo es que decisiones basadas en impulsos afecten un entramado comercial clave para América del Norte: “Cuando él dice que le va a aumentar a Canadá 50% de los aranceles, eso no es una política comercial sino son caprichos”.

La revisión del tratado será determinante no solo para el comercio regional, sino para la estabilidad económica de Estados Unidos en un contexto global cada vez más competitivo.

