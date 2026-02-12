Santiago Casas: “El índice no cambia sustancialmente por tomar una canasta u otra”

Santiago Casas, economista, afirmó en diálogo con Canal E que el Gobierno logró renovar más del 120% de sus vencimientos en pesos, aunque advirtió sobre tensiones entre inflación, crédito y acumulación de reservas.

Tras la media sanción de la Reforma Laboral en el Senado y con un dólar oficial en $1.415 y un riesgo país en 508 puntos básicos, el foco del mercado estuvo puesto en la reciente licitación del Tesoro. Casas explicó que “hubo una licitación del Tesoro Argentino en el mercado de deuda en pesos y logró renovar el 123 o el 24% de los vencimientos”, lo que implicó no solo cubrir compromisos sino también absorber liquidez.

El economista detalló que “el 72% de la colocación se instrumentó en tasa fija”, en una estrategia orientada a estirar plazos y ordenar el perfil de deuda tras el canje entre el Banco Central y el Tesoro. En total, frente a vencimientos por 8 billones de pesos, se colocaron 9 billones, consolidando un rollover superior al 120%.

Inflación, nueva canasta y credibilidad

Respecto al dato de inflación del 2,9% en enero y el debate por la actualización metodológica del IPC, Casas fue prudente: “si va a pasar en mitad de año la verdad es que no lo sabemos y creo que incluso las autoridades no lo saben”.

Sin embargo, relativizó el impacto técnico del cambio: “el índice no cambia sustancialmente por tomar una canasta u otra”, y remarcó que, paradójicamente, con la nueva ponderación el dato incluso podría haber sido menor. Según explicó, la incidencia de bienes —en especial alimentos y bebidas, que subieron 4,7%— fue determinante en el último registro.

No obstante, advirtió que el efecto más visible podría aparecer en los próximos meses por la mayor ponderación de precios regulados, especialmente tarifas. Aun así, descartó saltos abruptos: “no es que vas a tener una diferencia de 5 puntos en el año por cambiar la canasta probablemente”.

Crédito, reservas y la “frazada corta”

En cuanto al rumbo económico y el desempeño de acciones argentinas, Casas evitó explicaciones lineales: “no hay que hacer como una teoría por algún movimiento del mercado de un día porque esto en Argentina es muy volátil”. También subrayó que el proceso de baja del riesgo país será gradual: “yo creo que va a ser un proceso largo”.

Donde sí marcó un punto crítico fue en la economía real. Para el economista, 2025 mostró un estancamiento que impacta especialmente en sectores intensivos en empleo. Por eso lanzó una definición contundente: “tal vez tengamos que incurrir en un costo más alto en términos inflacionarios para darle un poco de aire a la economía real”.

El eje estaría en dinamizar el crédito, hoy condicionado por altos encajes bancarios. Sin embargo, reconoció la tensión estructural: “esto es un poco la frazada corta”, ya que liberar liquidez podría afectar la acumulación de reservas del Banco Central y su capacidad de intervención.

En un contexto de vencimientos constantes y pagos a organismos internacionales, Casas resumió el dilema central: crecimiento, inflación y reservas compiten por recursos limitados en una economía aún frágil.

