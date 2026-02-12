El FMI finalizó su misión en Argentina y hay optimismo en el Gobierno, pese al incumplimiento de las reservas

Luego de días de intensas reuniones en Buenos Aires, la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) partió rumbo a Washington. Tanto el ministerio de Economía como fuentes del organismo aseguraron que hubo "buenos avances en las conversaciones" y hay optimismo por conseguir los USD 1.000 millones comprometidos con la revisión y que deberá aprobar el Directorio de la entidad con un waiver, ya que la gestión libertaria incumplió su meta de reservas.

Voceros oficiales del Fondo confirmaron a PERFIL: “La misión técnica del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi concluyó su visita a Buenos Aires en el marco de la segunda revisión del programa y la consulta del Artículo IV. Se registraron muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días. Brindaremos más información a su debido tiempo".

"Como es práctica habitual, en el marco del Articulo IV, el equipo se reunió con diversos interlocutores para conocer su visión sobre las perspectivas económicas", agregaron.

El staff trabajó durante siete días en la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) que mantiene la Argentina. Hubo reuniones tanto con la plana mayor y los funcionarios técnicos del Palacio de Hacienda como también en el Banco Central. En paralelo, el Fondo contactó a sindicalistas y miembros de la oposición, varios de ellos incluso rechazaron las reuniones.

Optimismo en Economía

“Va a salir todo bien”, resumió un miembro del equipo económico que lidera Luis Caputo. Fue una respuesta a la pregunta de la prensa acreditada, entre los que se encontraba PERFIL, en los pasillos del Ministerio de Economía sobre las reuniones que mantuvieron los técnicos del Fondo días atrás.

Una ráfaga de optimismo sobre una revisión en la que la administración libertaria cumplió dos de tres metas - la fiscal y la monetaria - e incumplió la de la acumulación de reservas, por la que evalúa pedir un waiver.

Además, ocurrió en medio de una jornada de tensión tras conocerse el dato de inflación de enero, del 2,9%, luego de la polémica por el freno de la nueva metodología para medir el índice de precios con una canasta más actualizada.

Una modificación que el Fondo supervisó y recomendó en varios de sus informes posteriores a anteriores revisiones y que, se especula, será uno de los comentarios más relevantes del staff report que resulte de la misión en curso, a punto de finalizar.