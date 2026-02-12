El consumo de carne vacuna cayó en enero al nivel más bajo de los últimos 20 años

El consumo de carne vacuna cayó en enero de 2026 y se ubicó en 47,9 kilos per cápita/año, el peor número desde 2005, de acuerdo con lo informado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (CICCRA).

Según la Cámara,la producción de carne vacuna fue equivalente a 239 mil toneladas (tn) res con hueso (r/c/h) y marcó una contracción de 10,0% anual (-26,6 mil tn r/c/h), debido al muy bajo nivel de faena.

Por su parte, las exportaciones de carne vacuna habrían sido equivalentes a 57 mil tn r/c/h, totalizando una cantidad similar a la registrada en enero de 2025 (+1,0%). En términos absolutos, las ventas al exterior habrían sido apenas 560 tn r/c/h mayores a las de un año atrás.

El consumo aparente habría retrocedido 13,0% entre enero de 2025 y el mismo mes de 2026, equivalente a 182,1 mil tn r/c/h (-27,1 mil tn r/c/h) en el mercado interno.

El promedio móvil de los últimos doce meses del consumo per cápita se ubicó en 47,9 kilos/año, es decir 0,5% por debajo del promedio a enero de 2025 (-0,3 kg/hab/año)”. Se trata del nivel más bajo de los últimos 20 años.

Sector cárnico: “Estamos en un momento del mundo muy particular donde no hay carne vacuna”

Esta baja del consumo se produjo en un mes donde los precios de cuatro de los cinco cortes que mide el INDEC superaron a la inflación mensual (2,8%): asado (5,6%), cuadril (3,3%), nalga (3,3%), carne picada común (3,1%) y paleta (2,6%).

Caída de la producción de carne vacuna

Desde CICCRA señalan que en el inicio del año se observó un muy bajo nivel de actividad en la industria frigorífica vacuna, en línea con lo que ocurrió a lo largo de los últimos años. “Para tener una idea de magnitud, cabe señalar que la faena de enero de 2026 ocupó el lugar 36º entre los últimos 47 eneros”.

La faena total del primer mes del 2026 se ubicó en 1,014 millones de cabezas, ubicándose 16,1% por debajo del mes anterior, corrigiendo los números por la cantidad de días laborables, y 11,8% inferior a la de enero de 2025 (-136,24 mil cabezas).

“La gran seca observada entre 2021/22 y 2023/24 y las importantes inundaciones registradas en 2024 y 2025, provocaron venta anticipada de hacienda y reducción de existencias, así como un deterioro del índice de preñez y, en consecuencia, menores zafras de terneros, generándose una tendencia contractiva de la faena total de hacienda en los últimos dos años (con 20 bajas interanuales)”, explicaron desde CICCRA.

Consumo de carnes en 2025

Durante el 2025, el consumo total de carnes en Argentina creció un 3,85% interanual. De acuerdo a datos relevados por la Dirección Nacional de Producción Ganadera, hubo un incremento de 112,16 kg consumidos per cápita en 2024 a 116,4 kg, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

El consumo per cápita de carne bovina pasó de 48,49 kg en 2024 a 49,92 kg en 2025 (+2,94%), el de carne porcina aumentó de 17,42 kg a 18,89 kg (+8,44%), mientras que en la carne aviar creció de 46,25 kg a 47,68 kg (+3,07%)

Este incremento en el consumo de las 3 carnes es el más alto tomando la serie 2020-2025.

LM cp