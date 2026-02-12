Los salarios perdieron contra la inflación en diciembre, según el INDEC

Los salarios aumentaron 1,6% en diciembre y se ubicaron por debajo de la inflación de ese mes, la cual fue del 2,8%, de acuerdo con cifras el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En la medición interanual, los ingresos se incrementaron un 38,2%, quedando por encima de la inflación del 31,5%.

En la medición interanual, los salarios acumularon una suba promedio de 38,2%, como producto del alza en el sector privado no registrado (87,9%), público (28,9%) y privado registrado (28,7%). Así, los últimos dos quedaron por debajo del Índice de Precios al Consumidor de ese mismo lapso (31,5%), aunque los salarios en promedio terminaron por encima del aumento de precios. Para diciembre de 2025, igual que para cada diciembre, la variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior es igual a la variación porcentual acumulada del año.

El crecimiento mensual estuvo compuesto por subas de 2,5% en el sector privado registrado, 1% en el sector público y 0,1% en el sector privado no registrado.

Desde el CEPEC comentaron que "con ingresos corriendo por debajo de la inflación, el consumo seguirá frío, lo que impacta directamente sobre la actividad, la inversión y potencialmente el empleo. En este esquema, no solo el dólar funciona como ancla antiinflacionaria: los salarios también están operando como variable de ajuste dentro del proceso de desaceleración de precios".

Salarios públicos

Con respecto a los salarios de los subsectores público nacional y provincial subieron en diciembre 1% y 1,1%, respectivamente.

La variación contra diciembre del 2024 fue de 20,2% para el rubro nacional y 32,7% para el provincial. Las variaciones acumuladas de dicho mes respecto al mismo mes del año anterior son iguales a la variación porcentual acumulada del año.

