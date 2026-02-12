Marina Dal Poggetto: “La inflación en febrero será alta y probablemente en marzo también”

La economista Marina Dal Poggetto habló sobre los datos de inflación y los cambios que no se concretaron en la medición del INDEC, señaló además que el Índice de Precios al Consumidor de febrero y marzo seguirán subiendo pero que en abril “estará más cerca del 2 que del 3%".

En una entrevista radial con Ignacio Ortelli, la directora de la consultora Eco Go opinó sobre la tendencia inflacionaria que en enero dio 2,9% de aumento intermensual, señalando que todavía se están viendo los “coletazos” de los eventos previos a las elecciones.

La inflación de enero habría sido más baja con la fórmula que no aplicó el INDEC

“Vos tuviste un antes y un después de las elecciones, en la previa a la elección la dolarización fue infinita, a partir de noviembre se desplomó, en diciembre repunto y ahora se volvió a desplomar”, contextualizó Dal Poggetto.

La inflación seguirá subiendo hasta abril

La economista mencionó que “febrero todavía va a dar alto, marzo probablemente también de alto si el esquema cambiario que el Gobierno está adoptando, priorizando la desinflación comprando dólares y pisando el tipo de cambio”.

“En abril probablemente la inflación esté más cerca del 2 que del 3%” resaltó Dal Poggetto, quien considera que recién en el cuarto mes del 2026 la inflación romperá con la tendencia al alza.

Además, la economista resaltó que el año pasado hubo una corrección cambiaria, por una traducción a precios que había sido bajo, sumado a algunos precios como combustibles en donde hubo una decisión política de subir los impuestos y el precio de la carne. Pero principalmente lo que se ve en esta última medición es por el precio de las verduras, que empujaron la inflación lejos del piso del 2%.

Por otro lado, se refirió a los cambios dentro del INDEC y mencionó que “frenar una publicación es poco prolijo. El primer dato que publicaron en enero, si tomaban los ponderadores nuevos, les iba a dar 2 décimas abajo”.

Qué ocurrió con el tipo de cambio

En un momento de la entrevista, Dal Poggetto recordó que el Gobierno el año pasado “anunció un cambio de régimen luego del acuerdo con el fondo” en donde no le interesaba acumular reservas y llevó el dólar al piso de la banda.

Continuando con su contextualización, relató que “inicialmente al Gobierno le funcionó porque había dólares, pero en la previa de las elecciones eso se le descuajeringó, tuvo una corrección fuerte del tipo de cambio y un proceso de dolarización por una venta masiva de activos porque nadie quería activos argentinos hasta que vino 'San (Scott) Bessent'”.

Hernán Lacunza: "Es difícil que haya inflación de un dígito anual en este mandato"

Tras el apoyo del Tesoro de Estados Unidos y la victoria en las elecciones, en “los primeros días de enero parecía un juego” dijo la directora de Eco Go, para luego detallar que “el Tesoro argentino vendía dólares, el BCRA vendía coberturas, los bancos que compraban cobertura vendían los dólares”, de este modo parecía que se estaban “pasando de mano todo el tiempo y así el Gobierno mostraba que compraba dólares”.

Por último, Dal Poggetto finalizó la entrevista destacando que “las empresas y las provincias que colocaron deuda en dólares, empezaron a venderlo y lo que aparecieron ahora son dólares financieros de la colocación de deuda que se están volcando al mercado y el central los está comprando presionando el tipo de cambio para abajo”.

GZ