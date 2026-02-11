Inflación enero: “Si tomamos los ponderadores de la metodología nueva iba a dar por debajo de lo que terminó dando”

El economista, Gastón Alonso, en contacto con Canal E, se refirió a que la inflación de enero volvió a encender las alarmas en el frente económico, sobre todo ya que el Índice de Precios al Consumidor marcó un 2,9%, por encima de lo que anticipaban la mayoría de las consultoras privadas.

Gastón Alonso señaló que el dato estuvo por encima de las proyecciones habituales del mercado: “A nosotros las estimaciones de inflación para el mes de enero también nos daban en torno al 2,5% que es lo que a la mayoría de las consultoras le daba”.

La mayor suba en la inflación estuvo de la mano con los alimentos

Uno de los elementos que más incidió en el resultado fue el comportamiento de los alimentos: “Si miramos cuál fue la división que mayor aumento tuvo, es alimentos y bebidas sin alcohol con una suba del 4,7%”. Según desarrolló, esto puede estar vinculado a las limitaciones de las mediciones privadas frente a los precios reales en comercios de cercanía.

Alonso puso el foco en la polémica por la actualización de los ponderadores del índice y la inconsistencia del resultado final: “Lo que vimos ayer es que si tomamos los ponderadores de la metodología nueva iba a dar por debajo de lo que terminó dando ayer, con lo cual, hay una situación muy extraña”.

Con el nuevo IPC la inflación hubiera dado más baja

También remarcó que el resultado de enero deja más interrogantes que certezas. “Con los ponderadores nuevos nos daba 2,8, un punto por debajo de lo que le dio finalmente al INDEC, con lo cual solo el dato de enero, la situación es muy rara”. Sobre la misma línea, resaltó que la clave estará en observar los próximos meses: “Lo importante es ver lo que viene, digo, febrero o marzo van a ser meses donde vamos a tener un aumento en tarifas mucho más importante”.

El entrevistado advirtió sobre los incrementos regionales en servicios públicos, especialmente en vivienda: “En el noreste del país, 9% el aumento en lo que tiene que ver con las tarifas y los servicios públicos de vivienda”. Y agregó que los ajustes pendientes podrían explicar el cambio metodológico: “Todo ese ajuste de tarifas que probablemente venga a partir de febrero o marzo, puede que haga sentido la modificación del índice”.

Uno de los datos que más llamó la atención fue la deflación en prendas de vestir y calzado. “La baja de 0,5% que tiene textil me parece que es una muestra de lo que estamos viendo en términos de actividad”, comentó.