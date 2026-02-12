Canasta escolar 2026: los útiles subieron 42,8% en CABA y el gasto total supera los $240.000

La canasta escolar volvió a recalentarse en la previa del inicio de clases: según Consumidores Libres, los útiles aumentaron en promedio 42,82% interanual en la Ciudad de Buenos Aires, con subas que en algunos productos superan el 180%, como el cuaderno T/Flex de 48 hojas.

El aumento de casi 43% en los útiles se ubica por encima de varias estimaciones privadas de inflación interanual para el período y vuelve a colocar a la canasta escolar como uno de los gastos más sensibles del primer trimestre. Incluso, es uno de los gastos que más presiona la inflación del mes de marzo, que estacionalmente suele estar un poco más elevado el IPC respecto del resto de los meses.

Según el informe, que relevó 33 artículos de librería, el subtotal de útiles pasó de $91.063 en 2025 a $130.060 en 2026, lo que implica esa suba promedio del 42,82%.

Canasta escolar 2026: subió hasta 15% interanual y quedó por debajo de la inflación por el ingreso de importados

Entre los productos con mayores incrementos se destacan:

Cuaderno T/Flex 48 hojas Gloria: +186,67% (de $1.350 a $3.870) Cinta adhesiva 30 metros: +97,48% (de $1.190 a $2.350) Resaltador Pelikan/BIC: +91,41% (de $1.280 a $2.450) Lápiz corrector Sylbapen: +89,66% (de $1.450 a $2.750) Compás plástico Paper Mate: +88% (de $1.250 a $2.350) Carpeta negra N°3: +85,71% Sacapuntas metálico Maped: +78,57%

También se observaron subas relevantes en:

Block A4: +55,56% Block oficio: +58,54% Adhesivo vinílico 250 grs.: +59,42% Goma económica: +60% Fibra escolar x6: +65,91%

En cuanto a las mochilas, el informe señala una amplia dispersión de precios según diseño y calidad, con valores que van desde $20.000 hasta $180.000.

Indumentaria escolar: subas más moderadas, pero con presión en zapatillas

El relevamiento incluyó 4 artículos de indumentaria escolar, con un subtotal que pasó de $96.000 en 2025 a $110.000 en 2026, lo que representa un aumento del 14,58%.

Las variaciones fueron:

- Guardapolvo talle 10 (Arciel): +6,06%

- Guardapolvo tela Acrocel: +7,41%

- Zapatillas blancas lona talle 20 al 26: +32,26%

- Zapatillas blancas lona talle 29 al 38: +24,39%

Así, las zapatillas fueron el rubro con mayor incremento dentro de la indumentaria.

Cuánto cuesta la canasta escolar completa en 2026

Sumando útiles e indumentaria, el costo total relevado asciende a aproximadamente: $240.060, aunque depende de los útiles e indumentaria, según composición de compra

"Vuelta al cole", descuentos y promociones en las tiendas bancarias

Solo considerando los subtotales informados, la canasta básica de útiles e indumentaria alcanza este año los $240.060, con un fuerte peso de los productos de librería en la variación final.

En un contexto de recomposición parcial de ingresos y consumo selectivo, el inicio del ciclo lectivo vuelve a presionar sobre el presupuesto familiar, especialmente en hogares con más de un hijo en edad escolar.

