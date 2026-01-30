Canasta escolar 2026: cuánto cuesta y qué productos registraron más aumentos

Los útiles básicos para la escuela primaria registraron un aumento interanual del 12% mientras que los de secundaria lo hicieron en 15%, una cifra que se ubica significativamente por debajo de la inflación general, que se ubicaría en torno al 30%.

Según el relevamiento, esta moderación en los precios no es casualidad. Damián Di Pace, Director de Focus Market, explica que el fenómeno responde a un "cóctel" de factores económicos: una mayor oferta por el ingreso de productos importados, niveles elevados de stock en los comercios y una competencia agresiva para captar un consumo que se muestra cauteloso.

El informe desglosa los gastos según el nivel educativo y la calidad de los productos.

Canasta de para la Primaria

Para la primaria, una lista de 20 útiles básicos (que incluye una mochila estándar) alcanza los $63.636. Sin embargo, el presupuesto final varía drásticamente según los accesorios:

- Combo 1 (Básico + Guardapolvo): Incluye útiles, mochila, una cartuchera básica y un guardapolvo de primera marca. Su valor es de $118.863, un 12% más que en 2025.

- Combo 2 (Premium): Si se opta por una mochila con carro ($133.924) y una cartuchera de dos pisos con personajes de moda, el total asciende a $241.088, representando un aumento de apenas el 4% respecto al año anterior.

"Los menores aumentos se dieron en mochilas y cartucheras debido al alto stock remanente de la temporada pasada y estrategias comerciales para sostener el volumen de ventas", señaló Di Pace.

Canasta para secundarios

A diferencia de la primaria, la canasta para secundaria sintió más el impacto de los costos de reposición. El combo de 28 útiles escolares para este nivel promedia los $68.593, un 26% de aumento interanual.

Esta brecha se debe a que productos como bolígrafos, reglas y fibras tienen una mayor dependencia de insumos importados y presentan una menor posibilidad de sustitución por marcas blancas o económicas.

El Combo 3 de Secundaria, compuesto por la misma mochila básica que en el de primaria, una Cartuchera canopla y útiles básicos para este nivel, esto suma un total de $95.592, un 15% más que en 2025 ($82.775).

El director de Focus Market señaló que “la canasta escolar para alumnos de secundaria presentó aumentos superiores al promedio, especialmente en productos como bolígrafos, reglas, sacapuntas y fibras. En estos casos, el incremento responde a una mayor dependencia de insumos importados, costos de reposición más elevados y una menor sustitución por marcas económicas, lo que limita la capacidad de los comercios para absorber aumentos”.