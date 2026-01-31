Canasta escolar 2026: subió hasta 15% interanual y quedó por debajo de la inflación por el ingreso de importados

La canasta escolar 2026 volvió a mostrar aumentos de precios, pero con una particularidad: creció por debajo de la inflación promedio, empujada por un escenario de mayor competencia, altos niveles de stock y una fuerte presencia de productos importados.

Según el informe elaborado por Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X, una lista de 20 productos básicos para primaria —que incluye mochila básica— alcanzó un valor de $63.636, lo que representa un aumento interanual del 12% frente a los $56.265 registrados en 2025.

“El relevamiento muestra que la canasta escolar registró un aumento del 12%, claramente por debajo de la inflación promedio. Esto se explica por un mayor nivel de oferta, impulsado por el ingreso de productos importados, elevados stocks en comercios y un contexto de fuerte competencia”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Canasta escolar 2026: cuánto cuesta y qué productos registraron más aumentos

Al sumar un guardapolvo unisex de primera marca (precio promedio $37.849) y una cartuchera básica ($19.000), se conforma el Combo 1 de Primaria, con un valor total de $118.863, un 12% más que en 2025 ($105.839).

En ese segmento, los menores aumentos se observaron en mochilas de tiras y cartucheras, donde la suba de precios fue más moderada. “Esto se debe a un alto nivel de stock remanente, una oferta muy diversificada —con fuerte presencia de productos importados— y estrategias comerciales agresivas para sostener el volumen de ventas en un contexto de consumo más cauteloso”, detalló Di Pace.

El Combo 2 de Primaria, que incorpora una mochila con carro ($133.924) y una cartuchera de dos pisos con personajes de moda ($28.300), alcanza un total de $241.088, con un incremento interanual del 4% respecto de 2025 ($232.714), mostrando uno de los aumentos más bajos del relevamiento.

El escenario cambia en el nivel secundario. La canasta de 28 útiles básicos para secundaria registró una suba interanual del 26%, con un valor total de $68.593, frente a los $54.675 de 2025.

“El mayor incremento se da en productos como bolígrafos, reglas, sacapuntas y fibras, debido a una mayor dependencia de insumos importados, costos de reposición más elevados y menor sustitución por marcas económicas”, señaló el director de Focus Market.

En tanto, el Combo 3 de Secundaria, compuesto por mochila básica, cartuchera tipo canopla y útiles esenciales, totaliza $95.592, lo que implica un aumento del 15% frente a 2025 ($82.775).

“En el detalle por nivel educativo, se observa que la canasta escolar para alumnos de secundaria presentó aumentos superiores al promedio, especialmente en productos como bolígrafos, reglas, sacapuntas y fibras. En estos casos, el incremento responde a una mayor dependencia de insumos importados, costos de reposición más elevados y una menor sustitución por marcas económicas, lo que limita la capacidad de los comercios para absorber aumentos”, detalló Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.

El informe confirma una tendencia clara: la canasta escolar sigue subiendo, pero ya no corre en modo Fórmula 1 como en años anteriores. Más oferta, más competencia y más importaciones están funcionando como ancla de precios en un rubro históricamente sensible para el bolsillo familiar.