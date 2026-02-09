Con el fin de analizar la extensión de la cuota de exportación de carne argentina hacia Estados Unidos, la cual abre un nuevo escenario para el sector ganadero, este medio se comunicó con Georges Breitschmitt, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Georges Breitschmitt señaló que el crecimiento de la cuota, de 20.000 a 100.000 toneladas, marca un punto clave en la relación comercial bilateral. “Bueno, estamos en un hito nuevamente”, sostuvo, y recordó que el proceso comenzó años atrás: “Tengamos en cuenta que para que hoy se pueda discutir esto, en el año 2015, 2018, fue el IPCVA quien estuvo financiando el panel después de que se cerrara el mercado americano”.

El sector ganadero ve con buenos ojos el aumento de la cantidad de carne a exportar

Asimismo, consideró que la ampliación del cupo representa una oportunidad concreta para el sector. “Hoy esas 80.000 suplementarias, que van a ser 100.000, hoy por hoy, aprobadas por un año, que van a poder exportarse a razón de 20.000 toneladas por trimestre, son un buen augurio”, explicó. También detalló que se trata de cortes destinados principalmente a la industria procesadora estadounidense: “Son cortes de carne que, por lo general, van para mejorar los procesados de la industria americana”.

A pesar de las oportunidades, Breitschmitt advirtió que el principal desafío es la capacidad productiva. “La limitante, efectivamente, es el stock ganadero que tenemos”, afirmó. En ese sentido, comparó la situación actual con décadas pasadas: “Siempre comparamos ese número que tenía Argentina en los años 40, 50, de 50 millones de cabezas, igual al de Brasil. Hoy ellos tienen 230 millones de cabezas”.

La necesidad de que el stock ganadero aumente

A su vez, sostuvo que Argentina mantiene su reputación internacional, pero necesita crecer en volumen. “Hoy por hoy estamos en una situación en que la Argentina tiene esa etiqueta de la mejor carne del mundo. Tenemos que seguir manteniendo. Tenemos que crecer”, indicó. También remarcó que el proceso no es inmediato: “El proceso ganadero son por lo menos tres años. Cualquier bife que se coma alguno de ustedes hoy es algo que se empezó a generar hace un tiempo”.

Respecto a los destinos de exportación, el entrevistado señaló que el principal mercado en volumen es China, seguido por Europa, Israel y Estados Unidos. “Los mercados principales que tenemos son China en volumen, Europa, Israel y Estados Unidos, para nombrar los principales”, detalló.

Sobre la posibilidad de redireccionar exportaciones hacia Estados Unidos, explicó: “Hay que estudiar cuánto de lo que va a China se puede llegar a rediccionar a Estados Unidos. Siempre depende en muchas ocasiones del precio también”.