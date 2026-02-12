Crisis en la industria: el uso de la capacidad instalada cayó al 53,8%, el más bajo desde 2024

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 53,8% en diciembre de 2025, marcando un retroceso de 2,9 puntos porcentuales con respecto al mismo mes de 2024 (56,7%). Se trata de la tercera caída mensual consecutiva y el porcentaje más bajo desde el 53,2% registrado en marzo de 2024, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Los bloques sectoriales con niveles de utilización de la capacidad instalada por encima del nivel general son refinación del petróleo (87,1%), papel y cartón (65,0%), productos alimenticios y bebidas (63,6%), sustancias y productos químicos (58,6%) e industrias metálicas básicas (57,5%).

Por otro lado, los bloques sectoriales que se ubicaron debajo del nivel general son productos minerales no metálicos (51,1%), edición e impresión (46,5%), metalmecánica excepto automotores (38,9%), productos del tabaco (38,6%), productos textiles (35,2%), productos de caucho y plástico (33,4%) e industria automotriz (31,2%).

Los salarios perdieron contra la inflación en diciembre, según el INDEC

Según el INDEC, la principal incidencia negativa en la comparación interanual se observó en la industria metalmecánica excepto automotores, con un nivel de utilización de la capacidad instalada de 38,9%, inferior al registrado en diciembre de 2024 (45,7%), “que se vincula, principalmente, con los menores niveles de producción de aparatos de uso doméstico y de maquinaria agropecuaria”.

Según datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la fabricación de aparatos de uso doméstico cayó interanualmente 43,0% y la fabricación de maquinaria agropecuaria registró una merma de 22,9%.

Fuerte caída en la industria automotriz

Por su parte, la industria automotriz mostró en diciembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 31,2%, inferior al del mismo mes de 2024 (44,2%), relacionado con la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Desde el CEPEC señalaron que “el dato es preocupante porque implica que casi la mitad de la capacidad productiva industrial está ociosa. Además, el nivel de diciembre también cae fuerte frente a noviembre (57,7%), mostrando un cierre de año débil para la actividad”.

Y añadieron: “Con salarios reales en retroceso y consumo debilitado, la industria muestra menor utilización de su capacidad, lo que impacta directamente en inversión y empleo. La baja demanda interna se traduce en plantas trabajando a media máquina. La desaceleración inflacionaria no solo tiene como ancla el tipo de cambio, sino también la compresión del consumo y de la actividad industrial”.

En diciembre de 2025, el índice de producción industrial manufacturero del INDEC tuvo una caída de 3,9% respecto a igual mes de 2024. El acumulado de enero-diciembre de 2025 presenta un incremento de 1,6% en comparación con el mismo período de 2024.

En la comparación mensual desestacionalizada, mostró una variación negativa de 0,1% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registró una variación positiva cercana a cero respecto al mes anterior.

LM