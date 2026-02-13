Reforma Laboral: tras los cuestionamientos por la demora, Villarruel giró el proyecto a Diputados

La Reforma Laboral no solo abrió una nueva etapa parlamentaria, también dejó expuesta una tensión interna en el oficialismo. Tras las críticas que deslizaron sectores de Casa Rosada por la demora en el envío del proyecto a Diputados, el Senado finalmente remitió la media sanción y habilitó el tratamiento en la Cámara baja.

Allegados a la vicepresidenta Victoria Villarruel confirmaron a PERFIL que el giro no dependía de su voluntad política. “Es una cuestión técnica, la tiene que revisar el equipo técnico”, señalaron. Y agregaron, en alusión a los cuestionamientos que surgieron desde el entorno presidencial: “Ya la enviaron. Se equivocan al intentar operarla”.

El proyecto había sido aprobado en la madrugada del 12 de febrero, pero el texto no llegó de inmediato a la Cámara baja. En el Senado explicaron que el dictamen firmado en diciembre sufrió alrededor de 50 modificaciones, por lo que fue necesario ordenar y revisar el articulado antes de su remisión formal.

La demora generó malestar en sectores del oficialismo, que necesitaban contar con el expediente en Diputados para sostener el cronograma previsto y evitar que se corrieran los plazos reglamentarios en el tramo final de las sesiones extraordinarias.

El reloj reglamentario en Diputados

Con la comunicación ya ingresada, la Cámara de Diputados quedó en condiciones de convocar al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda.

La hoja de ruta del oficialismo apunta a reunirlas el miércoles 18 de febrero para emitir dictamen y llevar la iniciativa al recinto al día siguiente, con la Ley de Modernización Laboral como único tema del temario.

La Libertad Avanza cuenta con una composición favorable en ambas comisiones: en Legislación del Trabajo fue designado el correntino Lisandro Almirón, mientras que Presupuesto y Hacienda está presidida por Alberto Benegas Lynch.

Sin embargo, para cumplir con el cronograma el Gobierno debe firmar el decreto que prorrogue el período extraordinario hasta el sábado 28 de febrero. El reglamento de Diputados establece que los despachos pueden firmarse hasta diez días antes del cierre del período, por lo que la extensión se vuelve una condición técnica indispensable para avanzar.

Prórroga de extraordinarias y nueva ley universitaria

Por eso, el Poder Ejecutivo ya definió extender las sesiones extraordinarias hasta el 28. El decreto será publicado en los próximos días en el Boletín Oficial e incluirá, además, el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario.

La iniciativa buscará compensar el reclamo presupuestario de las universidades, luego de que el presidente Javier Milei vetara la norma sancionada en 2024 y el Congreso insistiera con su aprobación. El Ejecutivo presentó un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar su implementación, en medio de la disputa por los fondos.

“La idea de la ley es hacerla implementable”, sostuvo una fuente oficial, en referencia al nuevo texto que buscará atenuar el conflicto con el sector universitario.

La prórroga también permitirá cumplir con el requisito reglamentario de los diez días para la firma de dictámenes y sostener el cronograma que el oficialismo pretende cerrar antes del 1 de marzo, cuando se realizará la Apertura de Sesiones Ordinarias.

JD / cp