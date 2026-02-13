Duran Barba habló en QR!: "La política tradicional caducó, el cambio ahora está en Milei, no en el PRO"

El consultor político Jaime Duran Barba le concedió una extensa entrevista a Pablo Caruso, para su programa “QR!” de Canal E, donde habló de Javier Milei, Donald Trump, Mauricio Macri; reconoció que “la política tradicional, que es la que a mí me gusta, caducó…”; y advirtió que, por el impacto de la IA, “el 70% de las ocupaciones van a desaparecer en 5 o 6 años”.

Consultado por cómo ve al Gobierno en medio de sus recientes triunfos en el Congreso, Duran Barba contestó: “Yo creo que ha llegado con bastante ventaja para lo que yo suponía, porque las reformas que emprendió no son fáciles, y por lo que veo en los números no está mal. Normalmente los presidentes al año en América Latina, prácticamente, se derrumban. Dos años es bastante tiempo”.

En ese punto, el experto reconoció: “Estoy estudiando ese tema porque espero terminar mi nuevo libro sobre cómo hacer política en la sociedad de la Inteligencia Artificial. Estamos estudiando muy a fondo, contactando con profesores del M.I.T. Las encuestas no están funcionando para predecir el futuro. Se equivocan siempre. Estuve trabajando hace poco en la campaña de Bolivia. Trabajo ahora en Perú. ¿Qué ocurre? Que termina ocurriendo aquello que no está previsto. Lo normal es lo anormal. Terminan ganando candidatos muy imprevistos, que tienen algo en común: en general no tienen un buen currículum. Lo que antes era bueno, ahora es un prontuario. La gente dice: ‘¿Tuvo esos cargos? No lo voto’”.

Y luego añadió: “El tema importante de esta sociedad es que con la Internet muchísima gente se liberó y hace las cosas que quiere sin escuchar a los partidos, a los medios de comunicación, a los académicos -a los académicos no nos hace caso nadie- porque se conectan directamente a las redes, todo el tiempo”.

Política sin organizaciones

Frente a la pregunta sobre qué consejo les daría a los opositores a Milei, Duran Barba reconoció: “Lo qué pasa es que toda la política se está yendo hacia allá. La antigua política caducó. Un ejemplo claro: en Estados Unidos hace eso Trump, movilizar gente, reírse, hacer muchas bromas, hacer shows de rock. Trump fue a freír papas en el McDonald, fue basurero, hace muchas cosas de chiste. En cuanto a las formas, ambos son exitosos, usan la misma metodología que les está funcionando”.

Para luego agregar: “En septiembre, Milei todavía intentó hacer algo medio partidista, ese cartel enorme para que no vuelvan nunca más los peronistas, una caravana en Lomas de Zamora, llevando gente acarreada y perdió estrepitosamente. Entre septiembre y octubre no bajó la inflación, no hubo nada positivo, pero pasó algo rarísimo: el señor Trump expresó su apoyo total a Milei, cosa que tradicionalmente en cualquier país de América Latina le hubiera costado el triunfo a Milei, y Milei recuperó su ser que comunica, hizo ese concierto espectacular, riéndose y tirando la campera por los aires. Esa es la nueva política, que puede no gustarnos”.

En ese punto, acotó que el presidente argentino “ganó en varias provincias que ni siquiera visitó. Son estas comunidades virtuales que fácilmente cambian de punto de vista quienes le hicieron perder a Milei en septiembre, luego viraron y le hicieron ganar en octubre. Por una comunicación que le conecta con la gente, aunque nos indigne a los que tenemos mayor formación académica”.

Javier Milei

Sobre cómo ve las elecciones de medio termino en Estados Unidos, el analista adelantó “que va a ser una derrota muy grave para Trump, y lo digo porque hubo varias elecciones locales, incluso en sitios en que la votación fue tradicionalmente republicana, y están ganando los demócratas. Creo que ese Trump que era medio gracioso, dio paso a un señor que parece malo. Trump ha metido mucho la pata y pienso que va a ser un desastre la elección para ellos”.

Duran Barba también habló del impacto que está teniendo la IA en la vida cotidiana: “En China imprimen edificios. Un edificio de 8 pisos se puede imprimir en 48 horas sin ningún trabajador. Lo están haciendo. No es una ficción. Casas se imprimen en 12 horas. Hay una impresora gigantesca 3D que maneja grúas, cemento y hace la casa. Solo necesitan técnicos que manejen las computadoras. El 70% de las ocupaciones van a desaparecer en 5 o 6 años, también en Argentina. Este es un problema político gravísimo. ¿Qué va a hacer la gente? Lo que pasa es que los partidos ya no importan, ya no sirven”.

Finalmente, el experto dio su opinión sobre su antiguo empleador, Mauricio Macri. “Tuvo un lugar muy especial en Argentina, fue el primer presidente no radical, no peronista elegido. Fue el primer presidente no peronista que terminó su periodo. Hizo muchas cosas interesantes, abrió un camino cuando había una idea que si un presidente no era peronista no podía terminar su periodo. Yo creo que, desgraciadamente, Mauricio y los que quedaron en el PRO no supieron conducir su acercamiento con Milei”, expresó Duran Barba.

Mauricio Macri

Y cerró diciendo: “Milei tiene un equipo que piensa y tienen estrategia. Cuando Mauricio se fue acercando lo absorbieron. Desgraciadamente, creo que les pasó el tiempo. Ellos fueron el cambio durante más de una década, y el cambio ahora no está en sus manos, el cambio está en Milei y la gente que lo rodea”.