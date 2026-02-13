El periodista y divulgador Claudio Martínez habló en “QR!”, el programa que conduce Pablo Carusso en Canal E, sobre la inteligencia artificial. El experto comenzó advirtiendo que se trata de un “cambio civilizatorio” y luego remarcó que “todo lo que pasa, pasa demasiado rápido, lo que es parte del problema, porque lo que viene es muy complejo".

En ese punto, reconoció que "se supone que esta es la cuarta revolución industrial. La diferencia son los tiempos, cuando las primeras revoluciones arrancaron, por ejemplo, el telar automático, lo que produjo un salto en la productividad, hubo un tiempo para migrar, ahora ese tiempo no existe”, y destacó el rol clave que jugará India en el futuro en este campo tan competitivo.

“Es muy curioso lo que pasa porque la India es una potencia tecnológica fuera del radar”, señaló el especialista, remarcando que hoy todo el mundo habla de la pelea estratégica entre China y Estados Unidos, sin darse cuenta el papel que tendrá Nueva Delhi dentro de pocos años gracias a la inmensa inversión que viene realizando en tecnología desde hace décadas.

“Hoy India produce cientos de miles de ingenieros por año. Y se ha convertido en la potencia emergente en términos de tecnología y aspira a terciar entre Estados Unidos y China, con un modelo distinto”, explicó Martínez. Por otra parte, el experto también alabó LATAM GPT, la nueva IA con “sesgo latinoamericano” creada en Chile.

Con respecto a los posibles peligros de la IA, especialmente luego que el CEO de Microsoft asegurara que, dentro de un año, esta tecnología podría realizar las mismas tareas que abogados y contadores, lo que dejaría a muchos profesionales sin trabajo, el experto señaló que “al futuro no se lo detiene, al futuro no se lo conduce”, y bromeó remarcando que esta frase “nunca la dijo Perón, pero suena muy peronista”.

Para Martínez, “Esto no se puede parar. Yo creo que hay que conducirlo con políticas. No lo pueden detener Elon Musk o Bill Gates, pero si lo conducen ellos estamos fritos, porque es un mundo de súper ricos”.

HM