Un terremoto sacude la industria de los videojuegos: Genie 3

Un terremoto sacudió con fuerza la industria de los videojuegos. Las acciones de las principales empresas cayeron en picada luego del anuncio del lanzamiento de Genie 3, de Google. Unity Software bajó un 12%, mientras que Roblox, CD Projekt y Take-Two Interactive registraron retrocesos de entre 7% y 8%. La más afectada fue Unity, que llegó a caer un 35% en un solo día.

Project Genie es un nuevo desarrollo de Google en inteligencia artificial aplicada a la creación de mundos interactivos. Es capaz de generar entornos explorables en tiempo real a partir de un simple prompt de texto, o incluso de una sola imagen. Fue presentada en agosto de 2025 y, por ahora, está disponible solamente en Estados Unidos para suscriptores de Google AI Ultra.

Apenas salió, Internet comenzó a inundarse de videos imitando la interacción de juegos conocidos, como Minecraft o Dragon Ball: Kakarot, creados a partir de una imagen o un simple prompt.

La IA destaca por su capacidad para adaptar el mundo a los movimientos y acciones del usuario, simular físicas y construir escenarios dinámicos al instante. Aunque Google señala usos potenciales en robótica, animación o recreaciones históricas, su impacto más llamativo está en los videojuegos.

Project Genie se apoya en Genie 3, Nano Banana Pro y Gemini para permitir el bocetado de mundos sin conocimientos técnicos. Sin embargo, también tiene límites claros: no siempre logra realismo, puede presentar lag, controles imprecisos y errores de física, y sobre todo impone un tope de generación de 60 segundos, con rendimiento de 20 a 24 FPS y resolución máxima de 720p. Aunque es claro que estamos ante un prototipo, será perfeccionado para su lanzamiento oficial.

El impacto en una industria que venía creciendo

La industria de los videojuegos es, sin duda, la de mayor crecimiento en los últimos años en el rubro del entretenimiento. Desde principios de 2020 genera más que el cine y la música juntos. Se espera que para 2030 genere ingresos de aproximadamente 350 mil millones de dólares.

Como ejemplo de este crecimiento está el desarrollo de GTA 6, que se perfila como el videojuego más caro de la historia, (aproximadamente dos mil millones de dólares). Un monto que multiplicaría por ocho el costo de GTA V, lanzado en 2013, marcando un salto sin precedentes.

Para dimensionar esa inversión, alcanza con compararla con grandes hitos de la ingeniería y la cultura global. Son unos 500 millones de dólares más que la construcción del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, y un monto equivalente al de la misión espacial Europa Clipper de la NASA.

En ese contexto, desarrollos como Project Genie abren la posibilidad de reducir de manera significativa los costos en etapas clave de la producción de videojuegos. La generación automática de prototipos jugables, escenarios preliminares y pruebas de concepto podría acortar tiempos de preproducción y disminuir la necesidad de grandes equipos en fases tempranas del desarrollo. Esto no implica eliminar puestos de trabajo, pero sí reorganizar recursos, permitiendo que estudios grandes y medianos destinen más presupuesto a pulido, narrativa, diseño de sistemas y optimización final.

A pesar de todo, el CEO de Unity se mostró optimista

Pese al fuerte desplome de las acciones de Unity, que llegó a superar el 20%, su CEO Matthew Bromberg minimizó el impacto y defendió una visión optimista sobre el avance de la inteligencia artificial. En un comunicado, sostuvo que los modelos de IA para crear mundos no representan una amenaza, sino una oportunidad para acelerar la creatividad y la producción, siempre combinados con la precisión y el control que ofrece Unity para la jugabilidad, la escalabilidad y la monetización. Para Bromberg, la clave está en integrar la generación de contenido por IA con motores tradicionales, en una colaboración que potencie la innovación sin reemplazar el rol humano de los desarrolladores.

Es que, incluso en su versión más avanzada, la tecnología que propone Google difícilmente pueda reemplazar el corazón creativo de un videojuego. Project Genie puede generar mundos y simular interacciones, pero todavía serán necesarias personas que tengan una comprensión profunda del diseño de juego, el ritmo narrativo, la progresión del jugador y la construcción de experiencias memorables a largo plazo. Elementos como la dirección artística coherente, el balance de mecánicas, el guión y la identidad de una franquicia siguen dependiendo de decisiones humanas, interacción consciente y conocimiento cultural.

En ese sentido, más que un sustituto total, Project Genie aparece como una herramienta complementaria: útil para experimentar, acelerar procesos y explorar ideas, pero insuficiente para sostener producciones complejas y comerciales por sí sola. Los videojuegos más exitosos no solo son solamente entornos explorables, sino sistemas cuidadosamente diseñados para generar emociones, así como otras formas de arte, el cine o la música. La IA puede asistir en la construcción del andamiaje, pero el edificio final —al menos por ahora— sigue necesitando arquitectos humanos.

