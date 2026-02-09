Diego Suárez: “Si salen a la luz las pruebas de Piccirillo es un antes y un después en el país”

El periodista Diego Suárez: afirmó que, durante el trabajo previo a la entrevista exclusiva con Elías Piccirillo, accedió a documentación, audios y videos que podrían modificar el caso. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), explicó cómo se produjo el contacto con el acusado, negó cualquier pacto para omitir temas sensibles y planteó: "Hay muchos intereses alrededor de Elías Piccirillo con respecto a la política".

Diego Suárez es un periodista, productor de televisión y gestor de medios, que realmente se desempeña en la señal Net TV y la productora Smackgroup.

Entrevista exclusiva a Elías Piccirillo en Net TV: "Soy inocente"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Felicitaciones por la nota con Elías Piccirillo. Te confieso que no conozco el tema. Sé que para la mayoría de los medios dominantes es un tema excluyente y me quedaron una serie de dudas. Primero, vos habías criticado mucho a él. ¿Cómo se produjo el acercamiento entre él y vos? ¿Hubo un pacto previo de no tocar determinados temas? Porque no habla nada de lo concreto. ¿Usó el matrimonio con Jessica Cirio? ¿Hay algún punto de contacto con lo que fue algo similar de aquel personaje de la Rosadita, Fariña? Y después me interesaría mucho tu propia convicción sobre el personaje. Vos continuamente le preguntás cómo puede ser tan rica una persona en tan poco tiempo, y él lo planteaba como algo absolutamente normal, que resulta a todas luces inverosímil.

Gracias por darme la posibilidad de hablar acá. En esta empresa, acá se huele periodismo desde que uno entra hasta que termina de hacer un programa, pasando por toda la redacción. También es muy importante cuando uno hace una nota de estas características, donde mediáticamente se sabe una parte de la historia. Nosotros a Elías Piccirillo lo conocemos en los medios por Jessica Cirio, pero Elías Piccirillo ya era conocido en el mundo de las finanzas como el "rey del blue", por un rulo financiero que él hacía. Nosotros lo empezamos a conocer en esa instancia.

Pero cuando se habla de Elías Piccirillo y todo lo que tiene que ver con esta cuestión mediática: se hablan de cosas que llegan a vincularse con lo político, con gente muy importante. Recordemos que Jessica Cirio estaba casada con Martín Insaurralde. Y una de las cosas en las cuales yo fui muy duro con Elías Piccirillo es en el tema de cómo una persona que rápidamente logra hacer tanto dinero se casa con una persona como Jessica Cirio. Siempre entendí, criterio personal, que utilizan a estas mujeres para salvarse de cuestiones que puedan tener que ver con que los maten. Nosotros escuchamos el famoso audio de Piccirillo debiéndole supuestamente a un socio seis millones de dólares, y no se prestan seis millones de dólares a cualquiera de esa manera. Así entendí que Jessica Cirio era parte de todo este entramado.

Ahí fui muy duro y siempre todo lo que había de información lo ponía. Un día le mando un mensaje por Instagram, él me lo contesta. Yo le digo que necesito verificar que era él. Me dice que me pasa su teléfono celular para que vea que era él. Ese mismo día lo corroboré con colegas. Y ahí empezamos a tener una charla que fue de mucho tiempo y que además hizo que yo lo vaya a ver a su lugar de detención, en su casa de Banfield, un departamento de 37 metros cuadrados, muy chico, con la cama al lado del baño y al lado de la cocina. Es una celda VIP, pero no por lo VIP, sino porque es el tamaño de una celda, o más pequeña por ahí, pero con estos detalles. Justamente es dueño de una tarjeta de crédito, de un banco, o una persona que tiene casa en Nordelta, en donde lo vimos salir corriendo, él dice que estaba entrando corriendo. Yo ahí empiezo a hablar con él y él me empieza a contar la historia de lograr tener tanto dinero y ser el "rey del blue". Esto pasó hace seis años atrás.

Cuando empecé a hacer esta entrevista empecé a conocerlo. Yo le pedí pruebas. Nosotros tratamos siempre de tener las pruebas antes de dar una información. Entiendo que vos me lo vas a poder decir mucho mejor. Él me mostró de más. Me mostró tantas pruebas, pruebas de su causa, y también me mostró videos y cosas que yo siento que, si salen a la luz las pruebas de Piccirillo es un antes y un después en el país. Y cuando yo digo esto, lo digo porque entiendo por qué la causa está tan frenada. Entiendo por qué a él no le permitieron en su momento hablar. Yo no digo ni que sea culpable ni inocente. Ahora, seguramente hay muchos intereses alrededor de Elías Piccirillo con respecto a la política. De eso no cabe ninguna duda.

Más allá de la nota, me contestó lo que me quería contestar, lo que no quería contestar no me lo contestó. Lo único que sí hubo es un convenio de confidencialidad, en donde lo que había en ese convenio, y lo aclaré después para que no quede duda, es que no se iba a reeditar lo que él decía. Lo que él decía iba a estar completo, pero en una nota larguísima. Yo tengo un programa de una hora y va a seguir habiendo material. Lo que no se podía era desvirtuar esa nota. Por eso Perfil tuvo una parte completa, con muchos silencios y cosas, pero completa, sin editar. Pero sí hay mucho off. Hay mucho off de esa nota, off que entre Elías y yo quedamos en atener antes de hacerla, y en donde ahí él es muy contundente. Da nombres y apellidos y cuenta una realidad que por lo menos yo vi en esas pruebas.

Por ejemplo, los bolsos de López, salvo porque era en un convento y eso le daba una magnitud terrible, quedan chicos. Quedan chicos. Yo me asombré porque vi algo que realmente da asco y que, si él lo tiene, es porque hay un entramado de extorsión y de venganzas que no solamente es de Piccirillo, también tiene mucho que ver Jessica Cirio. Yo te traje un off de esta nota. Es una nota que nosotros hicimos previo a esta nota, por si esta nota se podía hacer. Los abogados no querían que se haga la nota. Me bajaron la nota, tuvimos que hacer otra nota. Todo eso yo lo tengo registrado. En el audio dice:

"Este es político, es muy grande, demasiado grande. El silencio hoy es una ventaja, pero yo no voy a permitir que me destruyan la vida y tener una condena social eterna y que esto no se aclare. Estoy evaluando cómo, cuándo y en qué momento. Hay mucha historia. Soy un genio en economía. Desarrollé una unidad de negocio que intervino el dólar durante mucho tiempo. Lo hice en una línea correcta, le gané al sistema y no cometí un delito. Sí manejaba muchas cosas del país, es cierto, pero lo mío no es un delito. No hice lavado ni crucé las líneas. Me considero un puto genio, Diego, realmente soy un puto genio".

Audios de Elías Piccirillo, ex de Jesica Cirio, salpican a funcionarios del BCRA por corrupción

Lo que dice es que él encontró una falla del sistema para operar entre los dólares oficiales y los dólares permitidos, aunque no fueran el dólar oficial, y que por lo tanto no cometió ningún delito. Me hace acordar al caso de De Sousa, cuando explicaba que no había cometido ningún delito porque finalmente había declarado que le debía en aquel momento a la DGI, a la AFIP. Entonces, por lo tanto, no había dolo, sino simplemente una deuda. Explicanos cuál es ese error del sistema que él encontró, de una manera lo más didáctica posible, y después seguimos. Si le encontró un error al sistema, no necesitaba tener ningún padrino político. ¿Por qué tendría padrinos políticos y por qué aparece Jessica Cirio en el medio?

Si vamos al caso De Sousa o de Elías Piccirillo y de tantos otros, ellos consideran que lo que están haciendo está bien, está dentro de lo que es la ley, pero obviamente, claro, empiezan a generar un desastre económico. Yo se lo pregunté eso en la nota. Él hablaba de que tenía una agencia de cambio chiquita, que justamente me cuenta es con Martín Migueles. Vos quizás no sabés de esto de la farándula, pero Migueles hoy está con Wanda Nara. Migueles es una persona que está metido en esta causa, ya está siendo investigado.

Por lo que leí, él lo colocó de CEO de la empresa...

De presidente de la empresa. Yo le pregunté si, de presidente, cobraba un sueldo o no cobraba. Él no me iba a dar explicaciones. Pero fijate qué coincidencia hay en estas personas que estamos nombrando: Fariña, Karina Jelinek, casamiento fastuoso; Jesica Cirio, Elías Piccirillo, casamiento impresionante; Wanda Nara, Martín Migueles. Según Wanda Nara, Martín Migueles no tiene un peso, pero está con Wanda Nara. Puede haber amor, puede haber amor, pero qué justo que esté ahora en una causa, una causa complicada, una causa que lo tiene involucrado. Por eso está el doctor Yamil Castro Bianchi como abogado de Migueles, si no, no tenés ningún abogado, te presentás.

Entonces digo, él, como era amigo lo pone como presidente y es parte de este entramado de una agencia que, según Piccirillo, hizo una agencia, pero él con esa agencia trabajaba y movía muchas agencias de todo el país y el volumen de dinero era muy fuerte. Él, cuando yo le pregunto cuál es ese quiebre, cuál es esa grieta que encuentra para meterse, un abogado, el doctor Montiel, le hizo seña para que no hable de ese tema cuando hicimos la nota en la casa, pero también estuvo en el estudio acá cuando hicimos la grabación en piso, y que él no cuente exactamente eso. Lo que sí te puedo decir es que él me cuenta en este off quién se encontraba, en qué oficina del centro, en la época, por ejemplo, en que el ministro de Economía era Sergio Massa.

¿Concretamente dice que se encontraba con Sergio Massa?

Dijo que se encontraba en la oficina con Sergio Massa y con un equipo de gente en la presidencia de Alberto Fernández. En ese momento los que estamos de a pie vendíamos los dólares que teníamos. Entonces yo le pregunté cómo se movía. Y ahí él me cuenta un poco esta situación que tiene que ver con que él, por eso lo dice en ese pequeño audio que él manejaba y encontró un lugar para meterse y hacer este tema financiero, en donde lo llamaban el rey del blue, y era por alguna razón eso. Él lo admite, que le llamaban el rey del blue.

A vos lo que te queda como convicción es que él pudo hacer esto no simplemente porque encontró un agujero legal, entre comillas, en el sistema cambiario, sino porque además tenía la connivencia de quienes habían construido ese sistema cambiario, comenzando por el ministro de Economía y el gabinete económico del presidente Alberto Fernández. ¿Entendí bien?

Sí, yo creo que no podés tener, por la magnitud de la persona, la inteligencia, la cantidad de movimiento económico que hizo, el estar investigado. Vos fijate que él está preso por la droga y un arma que supuestamente le puso una persona, pero no por todo ese movimiento financiero que se generó y que todo el mundo sabe, y que tuvo que tener la connivencia con alguien para poder generar eso.

¿Y vos sospechás, desde el punto de vista de la convicción, aunque no haya pruebas, que ese alguien era Sergio Massa?

Me lo comentó en un off.

¿Te dijo que él pudo hacer esto gracias a su relación con Sergio Massa?

A su relación con la política, y que él se juntó en las oficinas de Sergio Massa en ese momento.

Pero con él, ¿no?, en las oficinas.

Sí, con él.

¿Y qué tiene que ver Jesica Cirio? Yo simplemente recuerdo que Sergio Massa era muy amigo del intendente, pero no sé si tiene algún punto de contacto.

Ahí también hay todo un entramado de sexo y de todo lo que tiene que ver con eso, porque una de las cosas que dice Elías Piccirillo, y por pruebas que me mostró y por cosas que me mostró entiendo que es así, es que Martín Insaurralde se quedó muy mal porque Jesica Cirio ya no estaba más con él y eso le daba una bronca muy grande. Todo eso, según lo que dice Piccirillo, fue parte para que él termine preso. Dice que Insaurralde se aprovechó de toda esa situación para que él esté preso.

¿Dice que usó sus influencias para que Piccirillo esté preso?

Exactamente, que si él no hubiese estado con Jesica Cirio, esto a él no le hubiese pasado, él hubiese seguido con toda esa movida. Te voy a decir algo que vi y lo voy a dejar acá: Jesica Cirio habrá entendido muy bien que eso podía estar pasando porque ella se hizo de materiales y videos, por las dudas, si en el futuro pasaba algo con respecto a Martín Insaurralde. Esto todo lo vi yo, no me lo contó nadie, lo vi yo. Por eso yo quiero entender más a Elías Piccirillo que lo que la causa hoy está pasando. Yo entiendo que Elías Piccirillo tiene muchísima información importantísima y que hay muchos políticos preocupados y por eso no avanza o por eso está en un medio: no está ni en la cárcel ni está en libertad, está en un medio, lo tienen en una domiciliaria. Creeme que el material, las pruebas y mucho de lo que hay no lo ponen a Piccirillo solamente como una persona que tiene información. Hay mucha gente alrededor.

Demian Reidel justificó el pago de una deuda de más de 800 millones de pesos

¿Jesica Cirio, de su separación de Insaurralde, se guardó pruebas de la corrupción de Insaurralde, imagino?

Sí

Luego, ¿por qué es que Cirio se casa con Piccirillo? También puedo entender que Insaurralde tuviese contactos para luego tratar de vengarse de Piccirillo por una cuestión de celos, típico drama shakesperiano. Ahora, ¿qué tiene que ver Cirio con Piccirillo? ¿Y qué tiene que ver con toda esta historia más que una historia de amor?

Ellos se conocen, Cirio y Piccirillo, por fuera de Martín Insaurralde, pero Elías Piccirillo conocía a Martín Insaurralde por temas de negocios. Ellos ya se conocían, ellos ya tenían relación.

¿Entonces, Insaurralde era parte previamente del mismo esquema de poder con el que está Piccirillo?

Con Migueles...

Y si avanzás un paso más, con el massismo de ese entonces. Entonces, simplemente la conoce y luego, en ese contexto, queda un odio entre el amigo que se quedó con la exmujer, pero que finalmente todo esto es una trama que une al massismo, para entenderlo de alguna manera.

Sí, es una trama, y Cirio es parte de esa trama que hace que Piccirillo, más allá. Está preso por una supuesta droga y un arma que le pusieron, no esté preso por todo este contexto que te estoy contando. Entonces, a él lo mantienen preso por una causa que supuestamente no es, para que no se sepa verdaderamente lo que pasó con el famoso "rey del blue": cómo hizo tantos millones de un día para el otro y quién bancaba todas estas operaciones.

TV / EM