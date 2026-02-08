Entrevista exclusiva a Elías Piccirillo en Net TV: "Soy inocente"

El empresario Elías Piccirillo, conocido como "rey del blue" por operaciones con dólar paralelo, y bajo prisión domiciliaria, dio una larga entrevista al periodista Diego Suárez que puede verse este domingo desde las 21 en Net TV.

El exmarido de Jésica Cirio está acusado en una causa federal por plantación de más de un kilo de cocaína y una pistola en el auto del empresario Francisco Hauque, a quien supuestamente debía más de 6 millones de dólares. La causa involucra además secuestro coactivo, adulteración de documentos y posible lavado de activos. La Justicia lo investiga también por haber contratado una brigada policial para armar una causa contra su deudor.

Piccirillo cumple prisión domiciliaria en Bánfield desde noviembre de 2025. En una entrevista exclusiva con Diego Suárez para el programa Culpable o Inocente, por Net TV, aseguró que es "absolutamente inocente" de las acusaciones en su contra, que incluyen además privación ilegítima de la libertad, transporte de estupefacientes y encubrimiento. Dijo: "Soy absolutamente inocente. Lo voy a comprobar y lo voy a demostrar en la justicia."

Piccirillo aseguró que todo su patrimonio está declarado

En la entrevista, Piccirillo detalló su trayectoria económica: comenzó trabajando en relación de dependencia, abrió un centro de pilates y masajes en 2010, incursionó en el real estate desde 2012 (trabajó en Remax hasta 2017 y luego en su propia oficina), y en 2021 se convirtió en accionista de una casa de cambio y una entidad cambiaria, además de director de una tarjeta de crédito en el norte del país. Allí fue cuando se ganó el mote de "rey del blue". Insistió en que todo su patrimonio está declarado: "Realmente está en las declaraciones juradas. No hay nada que tenga fuera de lo que esté declarado."

Sobre su relación con Jésica Cirio, explicó que se conocieron en mayo de 2023, y se casaron en 2024, pero se separaron a fines de 2025 por cuestiones personales: "Tuvimos un proyecto de vida, no funcionó, y decidimos tomar caminos diferentes." Negó que compartieran patrimonio: "Para nada."

En cuanto a sus vínculos con Martín Migueles, pareja de Wanda Nara, Piccirillo contó que lo conoció como inquilino de un departamento en 2018 y luego pasaron a una relación social. Posteriormente lo propuso como presidente de la entidad cambiaria: "Era una empresa chica... Él era el presidente de la empresa." Respecto a la causa judicial en curso, remitió las explicaciones técnicas a sus abogados, presentes en el estudio de Net TV.

