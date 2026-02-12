La tregua comercial de Trump no restablecerá la relación entre Estados Unidos y la India

Durante más de dos décadas, Estados Unidos ha considerado a la India como un "socio natural", una potencia emergente cuya geografía, capacidad militar y credenciales democráticas la hacían indispensable para la estrategia estadounidense en la región indopacífica. Cinco administraciones estadounidenses sucesivas, tanto republicanas como demócratas, invirtieron mucho en fortalecer esa asociación, tratando a la India no solo como un mercado, sino como una apuesta estratégica a largo plazo.

Pero la buena voluntad que Estados Unidos había construido con la India durante ese período se ha visto rápidamente erosionada desde el regreso de Donald Trump a la presidencia el año pasado. La segunda presidencia de Trump ha traído consigo repetidos insultos públicos y una dura guerra comercial, en la que Estados Unidos ha utilizado los aranceles como herramienta de coacción geopolítica. El acuerdo comercial provisional anunciado el 2 de febrero puede haber detenido la confrontación económica, pero es poco probable que se restablezca pronto la confianza, moneda esencial de cualquier asociación estratégica.

Al reducir la carga arancelaria efectiva de Estados Unidos sobre los productos indios del 50% al 18%, el acuerdo recién anunciado supondrá un alivio a corto plazo para la India. Pero viene con muchas condiciones, entre ellas la exigencia de que la India avance hacia aranceles cercanos a cero sobre los productos industriales estadounidenses y una amplia gama de productos agrícolas. La decisión de la India de abrir su sensible sector agrícola —el mayor empleador del país— a una avalancha de importaciones procedentes de Estados Unidos ya está provocando una reacción negativa a nivel nacional.

Pero eso no es todo. La India también ha acordado comprar productos estadounidenses por un valor de 500.000 millones de dólares en los próximos cinco años y sustituir el petróleo ruso con descuento por energía estadounidense a precios de mercado, lo que también implica costes de transporte adicionales. Mientras tanto, Estados Unidos no ofreció ningún compromiso vinculante a la India. Este acuerdo desigual no se parece en nada a una asociación comercial estable, recíproca y basada en normas, y pone de relieve lo lejos que se ha alejado la política comercial estadounidense de las normas de la Organización Mundial del Comercio. Probablemente sea mejor entenderlo como una desescalada táctica, no como una reconciliación estratégica.

La forma en que se anunció el acuerdo refuerza esta interpretación. Por lo general, los acuerdos bilaterales o las declaraciones conjuntas se anuncian simultáneamente en ambas capitales para señalar la igualdad de la asociación. El acuerdo de libre comercio que la India ha celebrado recientemente con la Unión Europea, que ha creado un corredor comercial que abarca aproximadamente el 25% del PIB mundial y un tercio del comercio mundial, fue promocionado por ambas partes como la "madre de todos los acuerdos".

Por el contrario, el acuerdo entre Estados Unidos y la India fue anunciado primero por Trump, quien lo presentó en su plataforma de redes sociales como un favor al primer ministro Narendra Modi, cuya "solicitud" de un acuerdo Trump había concedido "por amistad y respeto". Días más tarde, la Casa Blanca publicó una "declaración conjunta" en la que se esbozaban los términos del acuerdo a las 5 a. m., hora estándar de la India.

La administración Trump añadió entonces más leña al fuego al anunciar una orden ejecutiva presidencial que autoriza la reimposición de aranceles punitivos si Estados Unidos considera que la India ha violado su compromiso de detener todas las importaciones directas e indirectas de petróleo ruso. Al enmarcar las importaciones energéticas de la India como una cuestión de seguridad nacional de Estados Unidos, la administración ha convertido el compromiso económico en una prueba de cumplimiento. El mensaje a la India es inequívoco: la autonomía solo se tolerará dentro de los límites aprobados por Estados Unidos.

Los líderes de la India han calificado el acuerdo como una victoria, señalando que la India se enfrenta ahora a aranceles más bajos que China o Vietnam. Pero se trata de una vara muy baja para una relación que las sucesivas administraciones estadounidenses han descrito como "definitiva". Y probablemente son muy conscientes de que Trump aún podría darles un golpe bajo. Los detalles del acuerdo aún no se han ultimado, y Trump tiene un largo historial de cambiar de opinión, romper acuerdos y añadir nuevas exigencias.

Pase lo que pase a continuación, la India no olvidará rápidamente las traiciones pasadas de Trump. Tampoco pasará por alto sus desaires, como calificar a la India, cuyo crecimiento del PIB supera al de todas las demás economías importantes, de "economía muerta" el pasado mes de julio.

En cierto sentido, Trump podría haberle hecho un favor a la India. Al exponer el crudo transaccionalismo que subyace a su política exterior, no ha dejado lugar a dudas de que, bajo su liderazgo, Estados Unidos no es un socio estratégico fiable. Como resultado, el Gobierno de la India se ha comprometido a diversificar las relaciones económicas del país alejándose de Estados Unidos, como subrayan sus acuerdos de libre comercio con la UE y el Reino Unido, un esfuerzo que probablemente continuará, independientemente del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos.

Es igualmente improbable que los mercados depositen demasiada confianza en Estados Unidos. La noticia del acuerdo comercial provocó un repunte del mercado bursátil en la India, pero es probable que las ganancias sean efímeras.

Las alianzas estratégicas no se sostienen con aranceles y amenazas, sino con previsibilidad, respeto mutuo y moderación, cualidades que han brillado por su ausencia en la presidencia de Trump. Estados Unidos debería tener cuidado. Cualquier concesión a corto plazo que Trump consiga mediante la intimidación y la coacción se verá eclipsada por los costes a largo plazo de desestabilizar una alianza que, como reconocieron las administraciones anteriores, es vital para los intereses estadounidenses en la región indopacífica y más allá.

* Brahma Chellaney, profesor emérito de Estudios Estratégicos en el Centro de Investigación Política con sede en Nueva Delhi y miembro de la Academia Robert Bosch de Berlín, es autor de Water, Peace, and War: Confronting the Global Water Crisis (Rowman & Littlefield, 2013).

Project Syndicate.