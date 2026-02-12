Lo que Occidente no entiende sobre la industria manufacturera china

Cuando los políticos y líderes empresariales occidentales hablan de la capacidad manufacturera de China, suelen evocar imágenes de colosales acerías que inundan los mercados mundiales, fábricas oscuras gestionadas por robots y empresas estatales subvencionadas. Esto respalda la opinión de que los aranceles y las medidas antisubvención pueden erosionar el dominio industrial de China. Pero, aunque esta lógica puede resultar reconfortante, es errónea.

China debe su liderazgo en la industria manufacturera no a unas pocas empresas estatales, sino a una profunda densidad industrial. A finales de 2023, China contaba con 4,1 millones de empresas manufactureras, que empleaban a alrededor de 105 millones de personas. De estas empresas, 3,6 millones declaran unos ingresos anuales inferiores a 20 millones de yuanes (2,85 millones de dólares). La mayoría emplea a unas diez personas y posee activos fijos limitados (144 000 CNY por empleado). Otros 18,4 millones de trabajadores autónomos operan al margen del sector manufacturero corporativo formal. Estas empresas están en gran medida excluidas de las subvenciones gubernamentales.

Estas empresas no están necesariamente a la vanguardia tecnológica. Alrededor del 58% declara un nivel de madurez de uno (sobre cinco) en el desarrollo de la "fabricación inteligente", lo que las sitúa en el "nivel de planificación". Aunque este grupo se ha reducido considerablemente —en 27 puntos porcentuales— desde 2019, solo el 17% de las empresas manufactureras chinas ha alcanzado el nivel tres (integración), cuatro (optimización) o cinco (liderazgo).

La verdadera ventaja industrial de China reside, ante todo, en las conexiones entre las empresas, que se organizan en miles de clústeres regionales. En un clúster típico, docenas de empresas pueden producir un componente similar, pero cada una tiene capacidades, proveedores, conocimientos técnicos y relaciones con los clientes ligeramente diferentes. Esto es crucial, sobre todo debido a la agitación del mercado: la entrada es relativamente fácil para los productores, pero los márgenes son escasos y la quiebra es habitual.

No obstante, cuando una entidad jurídica quiebra, los ingenieros y directivos encuentran rápidamente puestos en una nueva empresa, que utiliza y aprovecha sus conocimientos. Esta combinación de repetición, competencia, movilidad laboral y mejoras incrementales en las herramientas y la organización alimenta un dinamismo, y los clústeres suelen servir de trampolín para empresas de alto crecimiento, desde Bambu Lab hasta Roborock. Insta360, una empresa de cámaras, alcanzó por primera vez los 1000 millones de dólares de ingresos anuales diez años después de su fundación.

El Gobierno chino ha apoyado este proceso con su política "little giants", introducida en 2018, cuyo objetivo es fomentar la creación de empresas especializadas, sofisticadas e innovadoras en sectores tecnológicos estratégicos. Cada una de las 14.600 "pequeñas gigantes" posee más de 22 patentes y tiene una intensidad media de I+D superior al 7%. Alrededor del 46% de ellas se concentran en 178 zonas nacionales de desarrollo industrial de alta tecnología, como Zhongguancun en Pekín, Zhangjiang en Shanghái y East Lake en Wuhan. En conjunto, estas zonas representan el 14% del PIB nacional y aproximadamente la mitad del gasto total en I+D de China.

La industria china también se beneficia de la escala. Las estrategias occidentales suelen dar por sentado que la industria manufacturera china se derrumbaría sin la demanda de exportación. Pero cuando el Gobierno chino apoya a los productores de vehículos eléctricos, paneles solares, baterías o maquinaria industrial, no solo se dirige a los mercados extranjeros, sino que fomenta la demanda interna, los canales de adquisición, las normas nacionales y la construcción de infraestructuras para crear volumen desde el principio. China es el mayor exportador mundial de productos manufacturados, pero en muchos sectores también es su mejor cliente.

La tercera razón clave de la ventaja industrial de China es la que más se equivocan los observadores occidentales: la financiación. La narrativa occidental insiste en que las empresas chinas deben su dominio casi en su totalidad a las subvenciones. Pero el Gobierno central de China ha endurecido las normas que rigen el apoyo industrial local, porque las carreras incontroladas de subvenciones locales son un derroche.

En cambio, las empresas manufactureras chinas se benefician de capital barato, proporcionado a través de una combinación de deuda y fondos públicos similares al capital, dentro de un sistema que utiliza la represión financiera y tolera rendimientos muy bajos durante largos periodos. Las entidades gubernamentales movilizan el capital, pero subcontratan la selección de los beneficiarios, al menos en parte, a gestores profesionales y coinversores.

Es fundamental señalar que las decisiones no se basan en qué empresas pueden ofrecer los mayores rendimientos financieros más rápidamente. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, las empresas industriales con un valor superior a 20 millones de yuanes operaban con unos costos empresariales de aproximadamente 85 yuanes por cada 100 yuanes de ingresos, y unos gastos de aproximadamente 8,5 yuanes por cada 100 yuanes de ingresos, en 2023. Esto deja poco margen para el valor para los accionistas.

En cambio, el capital fluye hacia las empresas que pueden mejorar las capacidades industriales de China, ampliar el empleo local y mejorar el posicionamiento estratégico de la economía. De los seis pequeños dragones de Hangzhou —los campeones de la robótica Unitree y DEEP Robotics, el líder en inteligencia artificial DeepSeek, el estudio de videojuegos Game Science, la plataforma de diseño espacial Manycore Tech y BrainCo, una empresa de interfaces cerebro-ordenador—, la mitad se encuentran en el Corredor de Innovación Científica y Tecnológica del Oeste de Hangzhou, y varios se han beneficiado del clúster de fondos industriales "3+N" anunciado en 2023.

Puede que el modelo chino no sea el más eficiente, pero es sólido. Por eso merece la pena examinar más detenidamente el consenso occidental sobre cómo "eliminar el riesgo". Reducir la dependencia de China no es tan sencillo como cambiar de proveedores, sino que exige el desarrollo de una densidad industrial comparable. Los esfuerzos por crear cadenas de suministro de tierras raras independientes de China demuestran que esto es más fácil de decir que de hacer. Desde que China suspendió las exportaciones de elementos de tierras raras procesados a Japón en 2010, este país ha logrado avances considerables en la creación de su propia cadena de suministro. Sin embargo, la planta malasia financiada por Japón y operada por la empresa minera australiana Lynas Rare Earths ha sido objeto de críticas por sus prácticas de gestión de residuos y por cuestiones relacionadas con la radiactividad.

Estados Unidos también comenzó a prestar atención al riesgo de las tierras raras en 2010, y el Departamento de Energía publicó su primera estrategia sobre minerales críticos en diciembre de ese año. La extracción de tierras raras se reanudó en California al año siguiente, pero se abandonó cuatro años más tarde. Aunque se reinició en 2017, la producción sigue enviándose a China para su refinado. Aunque Estados Unidos está dando ahora una gran prioridad a las tierras raras, llegando incluso a amenazar con anexionar Groenlandia para acceder a ellas, aún le queda un largo camino por recorrer.

Con el tiempo, es de suponer que Occidente podría "desacoplarse" de China. Pero eso importa poco si no puede reconstruir su propia densidad industrial, incluidas las redes de proveedores, las competencias, las herramientas y la financiación paciente. Los aranceles pueden ganar un poco de tiempo. Pero solo los ecosistemas industriales tan robustos como el de China pueden ganar influencia.



* Robin Rivaton es director general de Stonal, una empresa tecnológica europea, asesor de inteligencia artificial de la confederación empresarial francesa MEDEF y afiliado al think tank Fondapol, con sede en París. Es autor de ocho libros.

Project Syndicate.