Lo que Trump quiere de Rusia

WASHINGTON, DC – Las conversaciones recién concluidas entre representantes de Estados Unidos, Rusia y Ucrania en los Emiratos Árabes Unidos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania terminaron, sin sorpresa, prácticamente donde comenzaron. Pero este último esfuerzo podría arrojar luz sobre cómo Estados Unidos está pensando en el lugar de Rusia en el sistema internacional, en particular, cómo podría ser una relación bilateral de posguerra. Al igual que gran parte de la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta visión parece estar definida por consideraciones comerciales.

La disposición de Trump a dejar de lado los derechos humanos o el respeto al estado de derecho en su búsqueda de acuerdos comerciales desde Pakistán hasta los estados del Golfo podría parecer realpolitik, pero el enfoque transaccional de Trump no debe confundirse con realismo. Mientras que una política exterior realista tiene en cuenta las restricciones, las dinámicas de poder y los intereses a largo plazo, un enfoque transaccional reduce la política internacional a un mosaico de acuerdos estrechos. Y mientras el realismo exige aprovechar al máximo las normas, las alianzas y las instituciones, el transaccionalismo aconseja su evasión o incluso su destrucción.

En un momento en que el orden de posguerra parece estar desmoronándose, esta concepción tradicional del realismo podría sonar idealista, y el compromiso transaccional más pragmático. Sin la carga de la responsabilidad de construir instituciones o mantener alianzas, y sin restricciones por principios, un líder transaccional, según este pensamiento, puede obtener resultados incluso en circunstancias desafiantes. Pero los resultados a largo plazo probablemente estén lejos de ser deseables.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esto es casi con certeza el caso en lo que respecta al enfoque emergente de Estados Unidos hacia Rusia. La administración Trump parece ver el fin de las hostilidades activas en Ucrania menos como un objetivo final que como una oportunidad para comenzar a reconfigurar las relaciones económicas y geopolíticas con el Kremlin. El retroceso gradual de las sanciones, las restricciones tecnológicas y las barreras de mercado permitirá entonces a Estados Unidos continuar moldeando los resultados como desee.

Crucialmente, sin embargo, estos cambios se aplicarán de manera selectiva, con los actores obligados a negociar acuerdos individualmente. Lo que se concibió como instrumentos de disuasión amplia – mecanismos para forzar a una entidad rebelde de vuelta a un sistema basado en reglas – se utilizará para moldear incentivos dentro de las estructuras de élite. Este enfoque de "pagar para jugar", desprovisto de ambición institucional, difícilmente puede considerarse como diplomacia económica, y es poco probable que funcione.

Rusia fue en ayuda de Cuba que se quedó sin combustibles para sus aviones por el bloqueo de Trump

Dado que las consideraciones comerciales son siempre primordiales para Trump, asume que lo mismo es cierto para líderes como el presidente ruso Vladimir Putin, y por lo tanto que los acuerdos políticos son más propensos a durar si están incrustados en arreglos comerciales que aumentan los costos de las reversiones o violaciones. Esto también explica la creencia de la administración de que una normalización parcial de la relación entre Estados Unidos y Rusia debilitaría automáticamente la relación de Rusia con China.

Según esta estrategia de "Nixon invertido", no importa que un realineamiento ideológico no esté en las cartas; atraer a Rusia de vuelta a alguna infraestructura conectada con Occidente – compensación financiera, estándares tecnológicos, cadenas de suministro – será suficiente para debilitar la alineación de Rusia con China. El poder, en esta visión, reside menos en las alianzas que en el control de la arquitectura de la conectividad. Por lo tanto, la élite rusa necesita ser incorporada a los marcos económicos y comerciales occidentales a través de un gran número de acuerdos estrechos y superpuestos.

Si estas suposiciones se mantienen en Rusia no está claro en absoluto. Casi cuatro años de guerra, sanciones duras y redistribución de activos han consolidado aún más lo que ya era un régimen altamente personalizado. La personalización aumenta el costo interno del compromiso y reduce el espacio para acuerdos duraderos. Lo que parece atractivo en un balance podría ser políticamente insostenible en el Kremlin, que debe lidiar con una población que ha absorbido alrededor de un millón de bajas en la guerra de Ucrania.

Incluso si se hacen acuerdos, la idea de que puedan sustentar un sistema estable y próspero es descabellada. Al privilegiar las personalidades sobre los procesos, el apalancamiento sobre la legitimidad y la velocidad sobre la sostenibilidad, la formulación de políticas transaccionales erosiona la predictibilidad y crea espacio para el incumplimiento de reglas. Esto no es una buena noticia para Estados Unidos: fue actuando como un ejecutor confiable de reglas compartidas que América pudo asegurar y retener la posición de liderazgo global que le trajo tantas ventajas durante las últimas décadas. Pero es una noticia aún peor para Europa.

Trump insta a establecer un nuevo tratado nuclear tripartito con China y Rusia

La integración gradual de Ucrania es un proyecto geopolítico central para la Unión Europea. Un arreglo entre Estados Unidos y Rusia en el que Ucrania es poco más que una ficha de negociación arriesga vaciar este proyecto antes de que se consolide. ¿Cómo puede la UE anclar a Ucrania en su orden institucional si el futuro de Ucrania refleja un acuerdo transaccional negociado por potencias externas?

Europa está tratando de adaptarse a este nuevo mundo más desordenado a través de la diversificación y la "reducción de riesgos". Los acuerdos comerciales recientes con India y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) reflejan este enfoque. Pero aunque estas asociaciones son estratégicamente necesarias, conllevan costos políticos. La resistencia social a acuerdos comerciales como el alcanzado con Mercosur destaca los límites de una globalización de "camino estrecho" que promete resiliencia mientras genera ansiedad doméstica.

Más importante aún, la diversificación no elimina la dependencia. Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado de la UE, absorbiendo una quinta parte de las exportaciones de la UE. Además, Europa aún depende de las capacidades estadounidenses en defensa, inteligencia, finanzas, tecnología de internet, computación en la nube, IA y semiconductores avanzados. El esfuerzo por romper estas dependencias abrazando alternativas europeas o construyendo coaliciones de potencias medianas no dará frutos pronto.

No todos salen peor en esta nueva era de política internacional transaccional. Mientras Trump busca excusas para declarar victorias rápidas, China está jugando el juego largo, reforzando estándares tecnológicos centrados en China, asegurando cadenas de suministro, expandiendo infraestructura financiera y digital, y construyendo su capacidad militar e innovadora. Esto la dejará bien posicionada para capitalizar la destrucción del orden global liderado por Estados Unidos.

En un mundo de dinámicas de poder asimétricas e interdependencias profundas, el único camino hacia la estabilidad radica en reglas vinculantes, instituciones creíbles y alianzas duraderas. El rechazo de Trump a esta verdad básica – reflejado en los tratos de su administración con Rusia – augura una era de volatilidad de la cual China emergará como clara ganadora.

(*) Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores de España y ex vicepresidenta senior y consejera general del Grupo del Banco Mundial, es profesora visitante en la Universidad de Georgetown.

Copyright: Project Syndicate, 2026.