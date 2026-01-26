Las autoridades sanitarias de India confirmaron la detección de cinco casos del virus Nipah en el estado de Bengala Occidental, en las inmediaciones de Calcuta. Esto motivó la activación inmediata de protocolos de emergencia, aislamiento de contactos estrechos y un refuerzo de la vigilancia epidemiológica ante el riesgo de una enfermedad con alta letalidad y sin tratamiento específico.

Qué es el virus Nipah, la enfermedad que preocupa a Asia por miedo a otra pandemia

El brote fue identificado inicialmente en trabajadores de un hospital privado de la región. Según informaron fuentes oficiales, entre los contagios confirmados se encuentran un médico, una enfermera y otro integrante del personal de salud. Las primeras infecciones se habrían producido entre personal de enfermería antes de las celebraciones de Año Nuevo, lo que encendió las alertas del sistema sanitario local.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Bengala Occidental, una de las enfermeras permanece internada en estado crítico y en coma, tras presentar fiebre alta y severas complicaciones respiratorias. En tanto, el paciente que habría originado la cadena de contagios falleció antes de poder ser sometido a pruebas diagnósticas, lo que dificultó la reconstrucción inicial del foco de infección.

Ante este escenario, las autoridades dispusieron el aislamiento preventivo de al menos 20 contactos considerados de alto riesgo y realizaron pruebas diagnósticas a unas 180 personas, en su mayoría personal hospitalario y familiares de los casos confirmados. Las medidas incluyen restricciones de movilidad, seguimiento clínico diario y protocolos de bioseguridad reforzados en centros de salud de la zona.

La confirmación de estos casos generó preocupación tanto en la población como en los organismos sanitarios internacionales, debido a la elevada tasa de mortalidad asociada al virus Nipah y a la ausencia de vacunas o tratamientos antivirales aprobados. Los brotes en entornos hospitalarios son especialmente sensibles por el riesgo de transmisión entre personas, aunque este mecanismo es menos frecuente que el contagio de origen animal.

Qué se sabe sobre el virus Nipah y por qué representa un alto riesgo

El virus Nipah es una enfermedad zoonótica que se transmite principalmente a través de murciélagos frugívoros, considerados su reservorio natural. También puede propagarse por contacto con animales infectados, como los cerdos, y en determinadas circunstancias mediante transmisión de persona a persona, especialmente en contextos de atención sanitaria sin protección adecuada.

Pertenece a la familia de los henipavirus y es considerado una amenaza prioritaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La infección puede comenzar sin síntomas o con manifestaciones leves, pero en pocos días evolucionar hacia cuadros graves de insuficiencia respiratoria y encefalitis aguda.

Ya se produjeron varios brotes en Asia del virus Nipah

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos y dolor de garganta. En los casos más severos, la encefalitis puede derivar en convulsiones, deterioro neurológico y coma en un lapso de 24 a 48 horas. Según datos de la OMS, la tasa de letalidad del virus oscila entre el 40% y el 75%.

El virus Nipah fue identificado por primera vez en 1999 durante un brote que afectó a criadores de cerdos en Malasia y Singapur. Desde entonces, se registraron episodios esporádicos en países del sur de Asia, en particular en India y Bangladesh, con antecedentes recientes en el estado de Kerala desde 2018.

Especialistas advierten que el riesgo de nuevos brotes aumenta en regiones donde existe una estrecha interacción entre seres humanos, animales domésticos y fauna silvestre, un contexto que favorece la aparición y propagación de enfermedades zoonóticas. Por ese motivo, las autoridades indias mantienen un monitoreo constante de la situación, mientras refuerzan las campañas de información y prevención para evitar una mayor propagación del virus.

LV/ff