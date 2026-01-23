ADVERTENCIA: Esta información tiene un carácter meramente informativo. Para obtener asesoramiento o diagnóstico médicos, consulta a un profesional.

La vacuna contra la gripe que se administra en Argentina sí contiene protección específica contra el subtipo H3N2 de la influenza A. Esta formulación se actualiza cada temporada bajo las directrices técnicas de la Organización Mundial de la Salud para el hemisferio sur, adaptándose a las mutaciones genéticas que el virus presenta en su circulación global.

El componente H3N2 incluido en las dosis actuales responde a la necesidad de mitigar el impacto del denominado subclado K, una variante que ha demostrado una capacidad de transmisión superior. La vigilancia genómica permite que los laboratorios ajusten las proteínas de superficie de la vacuna para que el sistema inmunológico reconozca las cepas predominantes.

La composición de la vacuna antigripal para la temporada 2026 ha sufrido modificaciones sustanciales respecto a años anteriores. Según los registros de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), las dosis deben contener antígenos análogos a las cepas identificadas recientemente en Singapur y Sídney.

"Se recomienda que las vacunas antigripales trivalentes para uso en la temporada 2026 contengan un virus similar a A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) para vacunas elaboradas en huevos", especifica el informe técnico de la ANMAT publicado bajo el protocolo de nuevas cepas recomendadas para el año 2026.

Evolución de la fórmula y exclusión del linaje Yamagata

Una de las novedades más importantes en la producción de vacunas para 2026 es la transición definitiva hacia fórmulas trivalentes. La comunidad científica internacional ha observado que el linaje B/Yamagata no ha circulado de manera natural desde marzo de 2020, lo que hace innecesaria su inclusión en las dosis actuales.

Esta decisión técnica permite que los laboratorios concentren la respuesta inmunitaria en los patógenos de mayor riesgo epidemiológico. El subtipo H3N2 continúa siendo el principal responsable de los brotes estacionales y de las complicaciones respiratorias más graves reportadas en los centros de salud durante el periodo estival e invernal.

La eficacia de la vacuna contra el virus H3N2 suele variar según la coincidencia exacta entre la cepa circulante y la cepa vacunal. No obstante, los expertos coinciden en que incluso ante mutaciones menores, la inmunización previene que la infección derive en cuadros de neumonía o insuficiencia ventilatoria que requieran cuidados intensivos.

"La vacuna recomendada para 2026 fue diseñada para cubrir los virus que están circulando actualmente, incluido el tipo influenza A (H3N2)", ratifica el documento técnico de la Fundación Vacunar emitido el 17 de diciembre de 2025. Esta protección es el pilar de la estrategia de salud pública nacional.

Disponibilidad de la vacuna contra la Gripe A

El Ministerio de Salud de la Nación ha iniciado la distribución de más de 3,4 millones de dosis correspondientes al primer tramo del año 2026. Este despliegue logístico busca asegurar que los centros de vacunación públicos y las farmacias cuenten con el stock necesario para dar respuesta a la demanda provocada por el aumento de casos.

A diferencia de años previos, la detección temprana de brotes de H3N2 en pleno verano ha obligado a acelerar los tiempos de aplicación. La inmunización no es exclusiva de los meses fríos, ya que el virus ha demostrado persistencia ambiental y una dinámica de contagio que no se limita estrictamente a la estacionalidad invernal.

La vacuna antigripal disponible en el sector privado y en el sistema público posee el mismo estándar de calidad y composición antigénica. Ambas cumplen con la normativa internacional que exige la inclusión de la cepa A(H3N2) actualizada, garantizando que la población acceda a una herramienta de prevención biológica certificada.

"Como medidas de prevención, lo importante es estar adecuada y robustamente vacunados. No importa si tenés cinco vacunas para gripe: si la última fue en 2022, no alcanza", señala la doctora Elena Obieta. La actualización es vital para enfrentar la deriva antigénica.

Vacuna contra la gripe: acceso gratuito y cobertura para sectores de riesgo

El Estado Nacional garantiza la gratuidad de la vacuna para los grupos definidos por el Calendario Nacional de Vacunación. Esto incluye a trabajadores de la salud, personas gestantes en cualquier etapa del embarazo, puérperas, niños de 6 a 24 meses y personas mayores de 65 años de edad cumplidos.

También están cubiertas las personas de entre 2 y 64 años que presenten factores de riesgo como enfermedades cardíacas, respiratorias o inmunosupresión. La presencia del antígeno H3N2 en estas dosis es fundamental, dado que este grupo es el que históricamente presenta mayores tasas de mortalidad ante este subtipo específico.

La aplicación de la vacuna no requiere una orden médica para los grupos de riesgo ya tipificados, lo que simplifica el proceso de inmunización masiva. La estrategia busca alcanzar una cobertura superior al 80% en las poblaciones vulnerables para generar un efecto de protección comunitaria que limite la expansión del virus.

"La vacunación sigue siendo la estrategia principal para minimizar el riesgo de desarrollar cuadros graves de gripe H3N2", destaca el informe de situación sanitaria de enero de 2026. La evidencia científica acumulada respalda la seguridad y la necesidad de este esquema de protección anual para toda la población indicada.

