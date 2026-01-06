Aumentan los casos de gripe H3N2 y crece la preocupación por posible transmisión comunitaria

El subclado K de la gripe A H3N2 continúa en aumento en la Argentina, de acuerdo con un nuevo informe del Ministerio de Salud de la Nación. Hasta el momento, el Instituto Malbrán informó 18 casos confirmados de influenza, y en la mitad de ellos se identificó la cepa K, una variante que genera preocupación a nivel internacional. Los contagios fueron registrados en cinco provincias del país.

Según el informe oficial, los análisis genómicos se realizaron entre el 18 de diciembre y el 4 de enero. En ese período, 9 casos correspondieron al subclado K, 8 al subclado J.2.3 y uno al subclado J.2.2. En particular, los casos asociados al subclado K, considerado de mayor riesgo por su capacidad de contagio, se detectaron en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza y Santa Cruz.

El informe detalló además que la cepa K afectó a personas de todas las edades, incluyendo niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Del total de casos de este subclado, cinco pacientes requirieron internación, mientras que cuatro fueron tratados de manera ambulatoria. Hasta el momento, no se registraron fallecimientos asociados a esta variante de la gripe.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Supergripe H3N2 en Argentina: la enfermedad avanza y se acelera el plan para frenarla antes de la próxima ola

Uno de los datos que más atención despertó entre los especialistas tiene que ver con los antecedentes de viaje de las personas contagiadas. Al analizar ese punto, las autoridades sanitarias observaron que solo dos de los nueve casos del subclado K habían estado en el exterior, específicamente en Europa, antes de contraer la enfermedad. Otros tres pacientes viajaron dentro del territorio nacional (uno a Córdoba y dos a Tierra del Fuego), mientras que los cuatro restantes no salieron del país.

Este escenario abre interrogantes sobre la forma en que se está transmitiendo actualmente la gripe H3N2 en el país y la posibilidad de que se propague de manera comunitaria. Sobre esta preocupación, fuentes oficiales aclararon a Clarín que no es posible extraer conclusiones definitivas sobre la forma en la que se circula la "supergripe" porque el número de casos aún es reducido.

Sin embargo, las autoridades sanitarias señalaron que los contagios podrían haberse producido por contacto con personas que viajaron desde el exterior y que ese antecedente no haya sido informado al sistema de salud. Esto refuerza la hipótesis de este tipo de gripe puede ser asintomática o causar síntomas leves, lo que dificultaría su detección temprana.

El Instituto Malbrán reportó 18 casos de gripe A H3N2: la mitad pertenece al subclado K, el de de mayor riesgo por su capacidad de contagio.

Otro aspecto clave del informe es el nivel de vacunación. De los 18 casos secuenciados, 14 personas no registraban antecedentes de haber recibido la vacuna antigripal. En cuanto a la distribución por sexo, el documento indicó que el 61% de los casos correspondió a varones, y que dentro del subclado K se contabilizaron seis casos masculinos y tres femeninos.

La evolución del virus en Argentina genera inquietud entre las autoridades sanitarias, en especial por la propagación de la enfermedad en el hemisferio norte, que atraviesa la temporada de invierno. El Departamento de Salud del Estado de Nueva York informó un récord de hospitalizaciones por gripe durante la semana que finalizó el 27 de diciembre, con 4.546 internaciones, lo que representó un aumento del 24% respecto de la semana anterior.

Aunque en la Argentina la cantidad de casos registrada hasta el momento no representa una crisis sanitaria, los especialistas se mantienen alerta ante la posibilidad de una mayor circulación del virus en los próximos meses, especialmente de cara al invierno.

Infectólogo sobre la gripe H3N2 en Argentina: "Va a empezar a circular fuerte cuando empiece el otoño"

Recomendaciones del Ministerio de Salud frente a la nueva variante de influenza A (H3N2)

Las autoridades sanitarias nacionales recomiendan reforzar las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios, entre ellas:

- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

- Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

- Evitar compartir objetos de uso personal.

- Limpiar y desinfectar las superficies que estén en contacto con personas enfermas.

- Ventilar adecuadamente los ambientes cerrados.

- Consultar al sistema de salud ante la aparición de síntomas respiratorios.

Asimismo, deben recibir la vacuna antigripal de manera anual los siguientes grupos:

- Niños y niñas de 6 a 24 meses.

- Personas gestantes y puérperas.

- Personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo.

- Mayores de 65 años.

- Personal de salud y estratégico.

Además, se recomienda mantener al día los esquemas de vacunación contra las distintas infecciones respiratorias contempladas en el Calendario Nacional de Vacunación. Las vacunas son seguras, gratuitas y se encuentran disponibles en vacunatorios y centros de salud de todo el país.

TV