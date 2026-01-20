Murió en Mendoza el primer paciente del país con gripe A H3N2: tenía 74 años y múltiples comorbilidades

Mendoza confirmó este martes 20 el primer fallecimiento por gripe A H3N2 en la Argentina. Se trata de un hombre de 74 años que permanecía internado en el Hospital Carrillo, en el departamento de Las Heras. El paciente presentaba enfermedades preexistentes y cursó un cuadro respiratorio grave que derivó en su deceso, según informaron autoridades sanitarias provinciales.

La víctima, de nacionalidad española, había llegado a Mendoza desde Europa para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia. A las 48 horas de su arribo comenzó a manifestar fiebre y síntomas respiratorios, por lo que fue trasladado inicialmente al Hospital Central. Dada la complejidad del cuadro, fue derivado el 17 de diciembre al Hospital Carrillo, donde quedó internado en terapia intensiva.

La directora del centro de salud, Beatriz Montenegro, confirmó que el paciente padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), arritmias cardíacas y otras patologías de base, factores que complicaron su evolución clínica. “Sabíamos que tenía infección por gripe A H3N2 y que sus condiciones previas aumentaban el riesgo de complicaciones graves”, explicó.

Pese a contar con el esquema de vacunación antigripal, tanto en el caso del paciente como el de su esposa, el cuadro avanzó hacia una neumonía con fiebre persistente, dificultades respiratorias y dolor corporal, que no pudo ser revertida por el equipo médico. El fallecimiento se produjo durante la mañana de este martes.

Desde el Ministerio de Salud de Mendoza señalaron que, desde su ingreso, el hombre permaneció bajo aislamiento estricto y se activaron los protocolos sanitarios correspondientes. Además, se realizó un seguimiento de los contactos estrechos, tanto de las personas que viajaron con él como de los familiares que lo alojaron durante su estadía en la provincia.

La gripe A H3N2, en particular el subclado K, es una variante del virus influenza que actualmente predomina en el hemisferio norte y se caracteriza por su alta transmisibilidad, con mayor impacto en adultos mayores y personas con factores de riesgo.

Situación epidemiológica en Argentina

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional, en el país se confirmaron 28 casos de influenza A (H3N2) distribuidos en 14 provincias, entre ellas Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tierra del Fuego. La mayoría de los contagios se registró en personas mayores de 60 años y en menores de 10, y casi la mitad de los pacientes requirió internación.

El informe oficial advierte además que solo el 21% de los casos confirmados contaba con vacunación previa, un dato que refuerza la importancia de completar los esquemas de inmunización, especialmente en los grupos de riesgo.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a reforzar las medidas de prevención, como la vacunación antigripal, el uso de barbijo ante síntomas respiratorios y la consulta médica temprana, para evitar complicaciones graves.

