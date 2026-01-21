Gripe H3N2: Santa Fe confirmó dos casos con antecedentes de viaje y llamó a reforzar la vacunación

El Ministerio de Salud de la Nación informó dos casos de gripe H3N2 en la provincia de Santa Fe, dentro de los 28 contagios totales que se detectaron hasta el momento en todo el país. La cartera del Poder Ejecutivo nacional los dio a conocer a través de la publicación del Boletín Epidemiológico. La directora de Prevención y Promoción de la salud santafesina, Analía Chumpitaz, aclaró que “la situación es una alerta de vigilancia epidemiológica , y no una emergencia sanitaria”.

Se precisó que las dos personas contagiadas son dos personas de avanzada edad, 81 y 71 años respectivamente, y ambas cuentan con antecedentes de viaje al hemisferio norte, epicentro de transmisión comunitaria de la influenza subclado K. Además, se informó que ambos pacientes presentan comorbilidades.

Como consecuencia de ello, las autoridades provinciales evalúan adelantar la inmunización de los grupos de riesgo, de acuerdo con la evolución epidemiológica de la subclave del virus respiratorio en territorio argentino.

“Las dos personas identificadas con subclado K, dentro del total de 28 a nivel país no estaban vacunadas. En un caso había viajado al hemisferio norte y en el otro, un familiar sin factores de riesgo estuvo de viaje y volvió con síntomas de gripe”, detalló Analía Chumpitaz.

Ante esta señal de alarma, desde el Ministerio de Salud local enfatizaron en “la importancia central de la vacunación antigripal”. La vacuna disponible, continúa ofreciendo una protección efectiva frente a las formas graves de la enfermedad y reduce de manera significativa el riesgo de hospitalización y de complicaciones asociadas.

En este sentido, señalaron que “la vacuna antigripal no provoca cuadros graves de gripe y que los eventuales efectos adversos suelen ser leves y transitorios, con riesgos muy inferiores a los que implica contraer la enfermedad sin protección inmunológica”.

Desde la cartera de Santa Fe aseguraron que cuentan con capacidad de respuesta ante el ingreso de la gripe H3N2 en Argentina y recordaron que la infraestructura sanitaria transitó experiencias de alta demanda respiratoria, sobre todo con la pandemia vivida en el 2020, tras la experiencia con el coronavirus.

