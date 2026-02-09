Alphabet busca recaudar US$15.000 millones mediante una colocación de bonos en dólares

Alphabet Inc. busca recaudar alrededor de US$15.000 millones mediante una colocación de bonos en dólares de alta calidad en Estados Unidos, según personas con conocimiento del asunto, sumándose a la ola de endeudamiento de empresas a la vanguardia del auge de inversiones en inteligencia artificial.

Se espera que las gigantes de la computación en la nube conocidas como hyperscalers gasten más de US$650.000 millones este año para expandir la infraestructura de IA. Desde el año pasado, el grupo ha inundado el mercado con deuda que los inversionistas han absorbido con entusiasmo hasta ahora, aunque crecen las preocupaciones de que el gasto excesivo en IA esté alimentando una burbuja.

La semana pasada, Oracle Corp. recaudó US$25.000 millones con un bono que atrajo un récord de US$129.000 millones en órdenes en su punto máximo.

La matriz de Google está vendiendo bonos en hasta siete tramos, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque los detalles son privados. Las conversaciones iniciales de precios para el tramo más largo —un bono con vencimiento en 2066— apuntan a una prima de alrededor de 1,2 puntos porcentuales sobre los títulos del Tesoro de EE.UU., agregaron.

Además de la oferta en dólares, la compañía dio mandatos a bancos para posibles emisiones de deuda en francos suizos y libras esterlinas, incluido un inusual bono a 100 años, según otras personas con conocimiento del tema.

Alphabet no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. JPMorgan Chase & Co., que ayuda a gestionar la venta de bonos en dólares, declinó hacer comentarios. Goldman Sachs Group Inc. y Bank of America Corp., que también participan, no contestaron de inmediato a las solicitudes.

Alphabet informó la semana pasada que gastará hasta US$185.000 millones este año, muy por encima de las previsiones. La compañía también reportó ganancias del cuarto trimestre que superaron el promedio de las estimaciones de analistas recopiladas por Bloomberg.

La última vez que la empresa tecnológica recurrió al mercado de bonos estadounidense fue en noviembre, cuando recaudó US$17.500 millones en una operación que atrajo alrededor de US$90.000 millones en órdenes. En ese momento, la compañía también vendió €6.500 millones en notas en Europa.

Se espera que el gasto de capital en inteligencia artificial, infraestructura de nube y centros de datos alcance en conjunto los US$3 billones para 2029, según una estimación de Bloomberg Intelligence.