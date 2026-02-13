En “QR!” una encuesta reveló la pérdida de apoyo del Gobierno: 70,7% dijo que su situación económica empeoró

En su programa “QR!” de Canal E, el conductor Pablo Caruso dedicó su editorial a una encuesta reciente que muestra la opinión de la sociedad sobre el Gobierno de Javier Milei, donde un 70,7% remarcó que, en los últimos meses, su situación económica empeoró; un 47,6% considera malo el desempeño del oficialismo, y un 45,4% está desacuerdo con las reformas (laboral, penal, etcétera) que se están impulsando en el Congreso.

El periodista comenzó con la primera pregunta de la encuesta: “Pensando en los últimos meses ¿su situación económica familiar mejoró, empeoró o se mantuvo igual?”. Y a continuación señaló: "Acá se rompe una polarización: 70,7% mirada negativa y apenas 30% se mantuvo igual de bien o mejoró".

La siguiente pregunta es: “¿Cómo cree que va a estar su situación económica dentro de seis meses?”. Caruso remarcó que “acá es 60%/40%. Acá hay un cierto reconocimiento de que no se la está pasando nada bien, pero todavía hay alguna expectativa de que el Gobierno de Milei o sus políticas puedan mejorar la situación de quienes responden. Sería la expectativa de que las cosas mejoren".

El problema es la siguiente consulta: “¿Durante el mes tuvieron que pedir dinero prestado para cubrir los gastos del hogar?”. De acuerdo a los encuestados, solo el 42,9% no tuvo que pedir dinero prestado. “Acá es interesante ver la evolución, porque quizás son distintos estadios: primero se tarjetea, después, cuando se complica, se puede pasar a las FINTECH, y después, eventualmente, se le pide a familiares o amigos porque el acceso al sistema ya no da”, señaló el conductor.

La siguiente pregunta es: “¿en términos generales cómo evalúa el trabajo del Gobierno nacional?”. El resultado de la encuesta fue: 47,6% negativo, entre malo y muy malo y casi 45%, entre bueno y muy bueno. La siguiente consulta vuelve a complicar a Milei. “Pensando en la vida cotidiana, diría que las políticas del Gobierno han tenido un impacto positivo/negativo en su situación personal/familiar”. Caruso remarcó que “el 55,6 dice negativo y un 36,2 positivo”.

Luego, cuando se les pregunta sobre la capacidad del Gobierno para resolver los problemas del país a futuro, el 44,9% cree en LLA y el 48,5% no.

La siguiente pregunta de la encuesta es: “¿Cuál es el nivel de acuerdo con el paquete de reformas que está impulsando el gobierno?”. El resultado es: 45,4% en desacuerdo, 33% de acuerdo, y 21,6 responde “no tengo suficiente información”.

En ese punto, Caruso señaló: “Vuelvo con algo que me parece interesante: el Gobierno está aprovechando una oportunidad, cierto envión para tratar de meter todas las reformas estructurales que tenga que legitimar por el resultado electoral, quizá no le está dando tiempo a que la sociedad, que todavía tiene expectativas, haga una valoración de cuáles son esas reformas en concreto, o que impacto tienen. El secretismo, el poco tiempo de debate, es toda una manera de hacer esas reformas también, y el otro elemento es: el Gobierno hace lo que cree que le conviene, acá también hay una crisis muy fuerte de la oposición de imponer su mirada.

El conductor cerró su editorial leyendo la última pregunta de la encuesta: “¿Dónde se ubicaría usted ideológicamente según la siguiente escala?”. Se reconocen de izquierda el 17,5% de las personas consultadas, de centro el 12,3% y de derecha el 27.5%. 42,7 eligió “ninguna de las anteriores”.

