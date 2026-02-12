En el programa “QR!” de Canal E, el conductor Pablo Caruso habló sobre la baja de edad de punibilidad impulsada por el Gobierno. “Datos oficiales del 2023: casi 2000 los menores de 18 que tienen alguna causa o están en un proceso legal. De esos menores de 18, los no punibles no llegaban a 200 en todo el país... Estamos legislando, se acaba de dar media sanción (en Diputados) para una generalidad a partir de muy pocos casos, lo cual habla de la demagogia punitiva no solamente del oficialismo y también de otros sectores, incluido Unión por la Patria, que tenía un proyecto alternativo”.

El periodista remarcó: “¿Por qué en extraordinarias se discute esto? Porque el Gobierno ve la ventana de oportunidad para un golpe de efecto. Pero también, si uno se tomó el trabajo de escuchar fragmentos del debate, es muy complejo. Se trata de cómo trabajás efectivamente los contextos para eventualmente acompañar determinadas infancias. Ya tiene media sanción. 14 años. Hay que ver qué hace el Senado. Insisto: hay una demagogia punitiva de conectar con un sector de la sociedad que lógicamente está muy preocupada por la inseguridad, por su propia seguridad".

Caruso reconoció: “Evidentemente algo el Estado tiene que hacer con esos casi niños que cometen un delito grave, y previamente garantizar una cantidad de derechos que no están. Ese debería ser el corazón del debate. Yo insisto con tres cosas: ¿en qué momento nos dijeron que íbamos a debatir esto? Debates de estas características merecen un clima, no son cualquier cosa. Otro: ¿por qué no escuchamos la voz de los pibes y las pibas? Se pueden buscar en los centros de estudiantes, en las organizaciones de los barrios, en las escuelas. Hay un montón de lugares donde escuchar esa voz, porque son los que van a meter en cana. Y tercer elemento: brilla por su ausencia y es insultante que no esté la alternativa de la prevención”.

En ese punto, el periodista remarcó: “Está claro que es para los pibes pobres. Una madre que vive en una villa, que tiene 7 pibes, no puede garantizar que ese pibe esté restringido, entonces la alternativa es que vaya en cana. Es un deterioro de los valores éticos. Y no es eficaz. Lo más eficaz es armar clubes, tener trabajadores interdisciplinarios. Es mucho más barato, además".

Y cerró el tema diciendo: "Insistimos: no se trata de no discutirlo. No es evitar el debate, ni dejar de empatizar con la familia de las víctimas, pero sino las discusiones y las reglas del juego van a quedar sometidas, insisto, a la demagogia y de esa manera, quizás, garantizar cierta representación política”.

