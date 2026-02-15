Bullrich anticipó que habría cambios sobre la Reforma Laboral cuando la traten en Diputados

Uno de los puntos que provocó más polémica, sorpresa y discusiones tras la media sanción en el Senado de la Nación que tuvo el proyecto de Ley de Modernización Laboral fue el referido a la reducción del 50% del sueldo que sufrirían los trabajadores en caso de tener licencias por enfermedad. Por eso este domingo la senadora oficialista Patricia Bullrich aclaró en declaraciones televisivas al canal Todo Noticias, que podrían introducirse cambios en algunos artículos para que se apruebe en la Cámara Baja.

Aunque desde varios sectores del gobierno libertario había trascendido que el proyecto iba a mantenerse tal como se trató entre los senadores donde obtuvo 42 votos favorables por el apoyo de sectores aliados al mileísmo, Bullrich sostuvo que ante las reacciones negativas hay posibilidades de introducir modificaciones.

"Sobre enfermedades severas, degenerativas, o irrecuperables para ponerle una adjetivación, vamos a hacer una modificación y vamos a dejar un 100%", expresó la ex ministra de Seguridad. Si fuera así el proyecto debería retornar al Senado para que sea debatido nuevamente. Ese pago sería de acuerdo con lo dicho por Bullrich "sólo en caso de corroboración concreta y fehaciente".

Trabajadores que apoyan la reforma

“Existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso”, aseguró.

Sobre estos temas dijo que conversó en los últimos días con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con la secretaria de Legal y Técnica, María Igarzabal Murphy.

En la iniciativa que ya aprobó la Cámara Alta se establecía que aquellos trabajadores y trabajadoras que sufrieran alguna enfermedad por cuestiones recreativas ajenas al trabajo cobrarían sólo el 50% de sus sueldos cuando la licencia fuera superior a los 3 meses, y del 75% en los casos de que esas afecciones fueran causadas por una cuestión involuntaria, como contraer algún tipo de cáncer.

La senadora también manifestó que en la Argentina existe una “mafia en los certificados médicos”, que contribuye a un elevado nivel de ausentismo laboral. Afirmó que en el país se registra un 15% de ausencias justificadas en el ámbito laboral, de acuerdo a estudios recientes. “Antes de que llegue la policía, llegan los abogados a ofrecer certificados”, resaltó. Y comentó que hay clínicas y médicos presos por estas prácticas, que se busca eliminar a través de la sanción de esta ley que el Gobierno denominó de "Modernización laboral".

