"Con la cabeza intacta": El fotógrafo Pablo Grillo reapareció en redes con un mensaje irónico hacia Patricia Bullrich

Luciendo una chomba gris, blanca y roja con el escudo de Independiente de Avellaneda, club del que es hincha, el fotógrafo Pablo Grillo, quien fuera alcanzado en la cabeza por una granada de gas lacrimógeno que disparó un integrante de Gendarmería el 12 de marzo de 2025 durante una marcha de jubilados en el Congreso de la Nación, publicó un video en Instagram con un fino mensaje, cargado de ironía hacia Patricia Bullrich, actual líder del bloque de senadores de La Libertad Avanza y ex ministra de Seguridad de Javier Milei.

"Bueno, ¿qué decirte Bullrich? Nada, que sos una re compañera. Te hago los dedos en V y te saludo", comienza diciendo Grillo, quien tras la agresión permaneció en terapia intensiva durante un largo tiempo y sufrió diversas operaciones en su cabeza para reconstruir su cráneo. También debió encarar un complejo proceso de recuperación en institutos de rehabilitación.

"Acá estamos, con la cabeza intacta", cierra su intervención Grillo con una sonrisa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Luego levanta despacio su gorro negro "tipo piluso" para mostrar los signos de su recuperación.

El caso de Grillo desde un principio estuvo envuelto en polémicas por la reacción de la exministra quien de todas formas, y aunque la reconstrucción del hecho y las pericias oficiales demostraran lo contrario, se dedicó a defender la actuación de las fuerzas de seguridad.

Noticia en desarrollo