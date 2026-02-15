Uno de los jefes de la CGT adelantó que "están dadas todas las condiciones para un paro general" contra la reforma laboral

Cristian Jerónimo, uno de los cosecretarios generales de la CGT, señaló que "están dadas todas las condiciones" para que la central obrera convoque a un paro contra la reforma laboral. La frase llega un día antes de que los jefes sindicales se reúnan para definir una medida de protesta.

En diálogo con "Yo no fui", el líder sindical adelantó: "Están dadas todas las condiciones y el consenso general para un paro general". Confirmó que a huelga se realizará el día que Diputados trate la otra media sanción, en caso de ser aprobada en el encuentro del lunes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Con la cabeza intacta": El fotógrafo Pablo Grillo reapareció en redes con un mensaje irónico hacia Patricia Bullrich

"Lo venimos analizando desde diciembre para acá. Se venía planteando que en el caso de que no fueran escuchados nuestros reclamos se iba a pasar a otra instancia", explicó el secretario general del sindicato de trabajadores de la industria del vidrio (SEIVARA).

Al respecto, detalló que la CGT hizo la movilización del miércoles y deslizó sospechas sobre los incidentes con las bombas molotov. "Hubo mucha intención de romper la movilización para que no se viera la cantidad de trabajadores que rechazan y repudian esta ley", remarcó uno de los jefes cegetistas.

Confirmó que a huelga se realizará el día que Diputados trate la otra media sanción, en caso de ser aprobada en el encuentro del lunes

Y reiteró: "La otra instancia y la otra herramienta es tomar una medida de fuerza, una medida de acción directa. Entendemos que están dadas las condiciones para avanzar a una huelga general".

La reunión de la CGT será este lunes y el malestar se concreta en el artículo que permite reducir salarios en casos de licencias por enfermedad, con el pago parcial del suelo. "Se manejaron como se maneja este Gobierno y como se manejó la cosa en el Senado. Ese punto estaba en el proyecto inicial, lo sacaron y ahora lo pusieron de vuelta", indicó.

"Tienen cero sensibilidad de cara a los derechos de los trabajadores, quieren ser los verdugos de los derechos de los trabajadores", añadió. Y anticipó que, en caso de que la reforma laboral se apruebe también en la Cámara baja, van a judicializar la ley: "Vamos a agotar todas las instancias, y esa es una instancia más. Si hay que judicializarla, lo vamos a hacer, no vamos a dudar ni un minuto".

BGD / EM