El fotógrafo Pablo Grillo volvió de visita a su hogar tras una larga internación

Pablo Grillo, el fotógrafo que fue gravemente herido por un efectivo de Gendarmería durante una marcha de jubilados en marzo de 2025, regresó a su casa para pasar algunos días junto a su familia luego de permanecer diez meses internado. El reencuentro, registrado en un video difundido en redes sociales, marcó un momento clave en su proceso de recuperación y volvió a poner el foco en el reclamo de justicia por el ataque.

“Unos días en casa después de 10 meses de espera. Ver a Pablo salir y respirar un poco de normalidad nos llena el alma. Este reencuentro da fuerzas para seguir. Nuestra alegría exige justicia”, escribió su familia en una publicación de Instagram que rápidamente se viralizó. En las imágenes se lo ve llegar a su hogar y ser recibido por familiares y vecinos, en una escena cargada de emoción.

Grillo, de 35 años, había sido golpeado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado durante una manifestación, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad y una internación prolongada. Según informaron sus allegados, su evolución es favorable y el regreso a su casa representa un paso importante, aunque aún no implica el alta médica definitiva.

Días atrás, su padre, Fabián Grillo, volvió a cuestionar con dureza el accionar del Gobierno nacional y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Denunció que desde el primer momento hubo una “construcción de mentiras” para justificar lo ocurrido. “Empezaron diciendo que Pablo estaba detenido, después que la munición había rebotado varias veces en el pavimento. Van cambiando la mentira a medida que la realidad los desmiente”, afirmó.

En ese sentido, también criticó la falta de detenidos pese a que se habló públicamente del secuestro de armas. “Cuando se secuestra un arma hay detenidos. Acá no los hay. ¿Dónde están las armas y a quiénes detuvieron?”, se preguntó, y apuntó contra sectores del periodismo por no repreguntar ante las versiones oficiales.

La familia de Pablo Grillo difundió un video en el que se observa la mejora y el buen ánimo del fotógrafo

El padre del fotógrafo comparó el caso con otros episodios de violencia institucional, como los de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, y sostuvo que existe un patrón de justificación de la represión. “Se magnifican supuestas amenazas para legitimar la violencia y se demoniza a una persona que estaba trabajando. Mi hijo estaba sacando fotos”, remarcó.

En paralelo, la causa judicial avanza: la Cámara Federal confirmó el procesamiento del cabo Héctor Guerrero, identificado como el efectivo que disparó el cartucho que impactó en Grillo. No obstante, la familia insiste en que la investigación debe alcanzar a los mandos superiores. “Está claro que actuó bajo órdenes. No disparó una sola vez y no hubo orden judicial. Eso lo dicen los propios fallos”, sostuvo Fabián Grillo.

