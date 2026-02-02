PAMI alerta por estafas digitales: cómo reconocer perfiles falsos

El PAMI emitió una advertencia clave para sus afiliados ante el crecimiento de estafas virtuales que circulan en redes sociales y servicios de mensajería. Con el aumento de los trámites online, también se multiplicaron los perfiles falsos que se hacen pasar por el organismo para robar datos personales y dinero.

Desde la obra social de jubilados y pensionados remarcaron que nunca solicitan información sensible por mensajes privados, ni piden pagos, claves bancarias o datos personales fuera de sus canales oficiales.

Cómo operan las estafas que usan el nombre de PAMI

Los delincuentes suelen crear cuentas falsas en Facebook, Instagram, WhatsApp o X (ex Twitter) que imitan la estética institucional. A través de mensajes directos, prometen bonos extraordinarios, devoluciones de dinero, trámites rápidos o actualizaciones urgentes de datos.

El objetivo es engañar a los afiliados para que entreguen información como el número de afiliación, DNI, claves bancarias o incluso para que realicen transferencias de dinero. Desde PAMI insisten: cualquier contacto de ese tipo es fraudulento.

Cómo identificar una cuenta oficial de PAMI en redes sociales

Reconocer los perfiles verdaderos es fundamental para evitar caer en engaños. Hay tres señales clave a tener en cuenta:

- Tilde azul de verificación: todas las cuentas oficiales de PAMI cuentan con el check azul que otorgan las plataformas tras verificar la identidad de la institución.

- Historial de publicaciones: los perfiles reales tienen actividad constante y publicaciones que se remontan a meses o años. Las cuentas falsas suelen ser recientes y con pocos posteos genéricos.

- Cantidad de seguidores: las cuentas oficiales reúnen cientos de miles de seguidores. Un perfil con pocos seguidores es una señal de alerta.

Consejos para evitar estafas virtuales vinculadas a PAMI

Para navegar de forma segura, el organismo recomienda:

- No hacer clic en links sospechosos enviados por mensaje privado o mail no solicitado.

- Ingresar siempre a los trámites escribiendo directamente la web oficial: www.pami.org.ar.

- Desconfiar de mensajes alarmistas o promesas de dinero fácil, como “bono olvidado”, “actualización urgente” o “recupero inmediato”.

- Mantener actualizado el celular o la computadora y usar contraseñas seguras.

- Hablar sobre estas estafas con adultos mayores de la familia, que suelen ser el principal blanco.

Qué hacer si ya compartiste datos o sospechás de una estafa

Si una persona entregó información personal o financiera por error, es importante actuar de inmediato. El primer paso es comunicarse con el banco para bloquear cuentas, tarjetas o accesos comprometidos.

Además, se debe realizar la denuncia llamando al 138, la línea oficial PAMI Escucha y Responde, donde brindan asesoramiento y registran estos casos. También se puede denunciar en la División Ciberdelincuencia de la Policía Federal o en la comisaría más cercana, llevando capturas de pantalla y toda la información disponible.

Canales oficiales de PAMI para trámites seguros

Para evitar riesgos, PAMI recomienda utilizar únicamente:

- El sitio web oficial: pami.org.ar

- La aplicación móvil Mi PAMI, disponible en tiendas oficiales

- Las redes sociales verificadas: @PAMIAr en X y /PAMI.Ar en Facebook e Instagram

Ante cualquier duda, las oficinas presenciales de PAMI siguen siendo un espacio seguro para recibir orientación. Si algo genera desconfianza en internet, acercarse con el DNI puede evitar un problema mayor.