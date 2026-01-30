Jubilados y PAMI: cómo conservar la obra social o la prepaga tras la jubilación

Al momento de jubilarse, una de las principales dudas que surge entre los trabajadores es qué ocurre con la cobertura médica. En Argentina, el pase a PAMI no siempre es obligatorio, aunque suele darse de manera automática si no se realiza ningún trámite. Sin embargo, existen alternativas legales para que los jubilados puedan conservar su obra social o prepaga, siempre que cumplan con ciertos requisitos.

Cómo pedir medicamentos gratuitos en PAMI y obtener cobertura total paso a paso

La clave está en conocer los derechos que asisten a los jubilados y actuar dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

Qué pasa con la cobertura médica al jubilarse

Cuando una persona accede a la jubilación, el sistema previsional asigna por defecto a PAMI como obra social. Esto ocurre porque el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados es el prestador designado para cubrir la atención médica de quienes perciben un haber previsional.

No obstante, la afiliación automática no implica una obligación irreversible. La legislación contempla la posibilidad de mantener la obra social sindical o continuar con una prepaga, siempre que se cumplan las condiciones administrativas correspondientes.

PAMI confirmó qué beneficios siguen vigentes para jubilados en 2026

Cómo conservar la obra social sindical

Los jubilados que durante su etapa activa aportaban a una obra social pueden optar por seguir afiliados a la misma, en lugar de pasar a PAMI. Para ello, deben manifestar expresamente su decisión y realizar el trámite de opción dentro del plazo establecido.

Generalmente, el procedimiento se gestiona ante la ANSES o directamente con la obra social, y puede requerir la presentación de documentación que acredite la voluntad de permanencia. En algunos casos, la continuidad está sujeta a que la obra social acepte afiliados jubilados y a la cobertura que ofrezca en esta etapa.

Es posible mantener la prepaga tras la jubilación

Otra alternativa es continuar con una empresa de medicina prepaga. La ley permite que los jubilados mantengan su plan privado, ya sea abonando la cuota de manera particular o derivando aportes previsionales, si el convenio lo contempla.

PAMI confirmó qué beneficios siguen vigentes para jubilados en 2026

En este escenario, es importante tener en cuenta que el costo del plan puede modificarse, ya que al dejar de aportar como trabajador activo, el jubilado asume una mayor parte del valor de la cuota. Aun así, muchos optan por esta vía para conservar médicos, clínicas y tratamientos ya conocidos.

Qué trámites hay que hacer para no pasar a PAMI

Para evitar el pase automático a PAMI, el jubilado debe realizar la opción de obra social dentro de los plazos legales, que suelen ser acotados tras el otorgamiento del beneficio jubilatorio. Si no se hace ningún trámite, la afiliación a PAMI se activa de forma inmediata.

Además, en el caso de las prepagas, se recomienda notificar a la empresa con antelación y consultar si existe un plan específico para jubilados o un esquema de continuidad.

Mi PAMI: guía rápida para reportar una emergencia y llamar a una ambulancia

Qué conviene evaluar antes de decidir

Antes de optar por mantener una obra social o una prepaga, los especialistas recomiendan analizar varios factores: el costo mensual, el nivel de cobertura, la red de prestadores, los medicamentos incluidos y la atención en caso de enfermedades crónicas.

Si bien PAMI ofrece cobertura integral y programas específicos para adultos mayores, algunos jubilados prefieren otras alternativas por cuestiones de accesibilidad, tiempos de atención o continuidad médica.

LV/ff