La CGT convocó a un paro general contra la Reforma Laboral, pero sin movilización

Tras la media sanción de la Reforma Laboral en el Senado, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este lunes la convocatoria a un paro general contra la Reforma Laboral, pero sin movilización. La medida de fuerza se llevaría a cabo el próximo jueves 19 de febrero, en coincidencia con el debate del proyecto oficialista en la Cámara de Diputados. Los gremios apuntan a contar con el apoyo del sector de Transporte para reforzar la medida de fuerza.

El paro general se definió tras una reunión virtual que mantuvieron este mediodía los cotitulares de la central obrera, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio).

Jerónimo señaló este domingo que “están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, mientras otros sindicalistas reclaman medidas de fuerza más duras. Este sería el cuarto paro general durante la gestión de Javier Milei y ya cuenta con un amplio consenso interno entre varios gremios.

La CGT rechaza varios puntos del proyecto oficialista que ya tiene media sanción en el Senado, entre los cuales destacan los cambios en las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones. La modificación que más críticas generó fue en el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales, que establece recortes de hasta el 50% en los ingresos.

Desde la central sindical afirman que ya cuentan con el apoyo de los choferes de colectivos agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), según reveló Jorge Sola. El apoyo del sindicato que agrupa a los choferes de colectivos bajo la dirección de Roberto Fernández será clave para lograr a un paro total de actividades.

La adhesión de la UTA implicaría que se paralice el transporte en todo el país, ya que la medida también cuenta con el apoyo de La Fraternidad, liderada por Omar Maturano, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), encabezada por Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento). La UTA no se adhirió al último paro general llevado a cabo el 10 de abril de 2025, alegando que se encontraban en conciliación obligatoria.

Tras la media sanción que obtuvo la reforma laboral en el Senado, la CGT llamó a una reunión de urgencia del Consejo Directivo para este lunes 16 de febrero con el objetivo de discutir un paro general de 24 horas contra el avance del proyecto libertario, a pesar de que la central sindical negoció mantener las cuotas solidarias y evitar modificaciones sobre las contribuciones patronales para las obras sociales.

Desde su lugar, la central obrera decidió avanzar con la medida ante la presión de diferentes sindicalistas que exigían avanzar con medidas de fuerza junto al inesperado cambio que votaron los senadores sobre el régimen de las licencias médicas, según el cual originalmente se abonaba un 100% del salario en casos de accidente o enfermedad.

El artículo 44, aprobado en el Senado, introduce un cambio en el esquema de remuneración ante accidentes o enfermedades no vinculadas a la actividad laboral y que dejen a los trabajadores inhabilitados para trabajar. Según la modificación, dichos trabajadores recibirían el 50% de su salario, aunque ascendería a 75% en los casos donde la imposibilidad de trabajar no derive de una acción voluntaria ni de un conocimiento previo del riesgo para la salud.

Jorge Sola: "Estamos en estado de alerta"

El Secretario General de la CGT y referente de los gremios de Seguros, Jorge Sola, confirmó que la central sindical se encuentra en "estado de alerta" ante el avance del proyecto de reforma laboral del Gobierno en el Congreso y afirmó que se está llevando a cabo un plan de lucha en contra de la norma.

"Estamos en un plan de lucha que comenzamos apenas ingresó este proyecto de ley al Senado. La primera movilización que se hizo fue en diciembre, el 18, a Plaza de Mayo, algo multitudinario. Ahí anunciamos que era un plan de lucha con respecto a todo el proyecto de ley", sostuvo en diálogo con Tuny Kollmann por Radio 10.

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, apuró a la CGT para que haga un paro nacional

Con respecto a una eventual movilización, anticipó: "Estamos en estado de alerta. Hay un fuerte rumor de que el miércoles se debate el dictamen de comisión y podrían llamar a sesión el jueves próximo. Seguramente resolveremos una medida de fuerza. Hablé con dirigentes de la UTA el viernes y el sábado y van a acompañar la medida".

"Hay artículos de derechos individuales y colectivos que pegan de lleno en la cobertura de los trabajadores. Las senadoras y senadores que votaron esto no solo votaron esta barbaridad, sino la licuación de la indemnización, pagar el salario en especie o en habitación, como sucede en el trabajo agrario", reprochó.

