Quiénes cobran en ANSES del 18 al 20 de febrero: pagos con aumento y bono incluido

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) avanza con el calendario de pagos correspondiente a febrero de 2026. Entre el lunes 16 y el viernes 20 se concentran acreditaciones clave para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares, con montos ya actualizados por la fórmula de movilidad.

Cuánto cobrarán en marzo los jubilados, pensionados y beneficiarios en marzo 2026

El esquema de este mes incluye un incremento del 2,8%, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El ajuste impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Además, continúa el pago del bono previsional de $70.000 destinado a quienes perciben el haber mínimo y a jubilados y pensionados que cobren hasta el tope establecido por el organismo.

Calendario ANSES: quiénes cobran del 16 al 20 de febrero

Durante esta semana, el cronograma alcanza principalmente a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, así como a titulares de asignaciones, según la terminación del DNI.

Las fechas confirmadas son:

- DNI terminados en 5: martes 18 de febrero

- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 19 de febrero

- DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de febrero

El calendario presenta ajustes debido a los feriados de Carnaval, por lo que algunas acreditaciones pueden verse corridas respecto del esquema habitual.

Becas Progresar 2026: cómo inscribirse paso a paso y cuáles son los requisitos de ANSES

Cuánto cobra un jubilado en febrero 2026

Con el aumento del 2,8%, la jubilación mínima se ubica en $359.254,34. A ese monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el total a $429.254,34 en febrero.

En el caso de la jubilación máxima, el haber asciende a $2.417.441,64 y no incluye bono adicional.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $287.403,47. Con el bono, el total mensual alcanza los $357.403,47.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez llegan a $251.478,04. Con el refuerzo de $70.000, el ingreso mensual asciende a $321.478,04.

AUH y asignaciones familiares: montos actualizados

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también se actualiza en febrero. El monto total por hijo es de $129.070.

De ese total, el 80% se paga mensualmente —equivalente a $103.256— mientras que el 20% restante, $25.814, se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH que acredita controles de salud y escolaridad.

ANSES amplía los descuentos para jubilados en supermercados y comercios

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto total asciende a $403.538,40, con un pago directo mensual de $336.282.

Las asignaciones del sistema SUAF también reflejan el aumento del 2,8%, aunque los valores varían según el nivel de ingresos del grupo familiar. En todos los casos, el dinero se acredita en la cuenta bancaria habitual declarada ante ANSeS.

ANSES: cuándo corresponde iniciar un reclamo

Durante esta semana, los titulares pueden iniciar un reclamo si detectan inconsistencias en la liquidación.

Entre los motivos más frecuentes se encuentran:

- Que el haber no incluya el aumento del 2,8%.

- Que no se haya liquidado correctamente el bono de $70.000 en jubilaciones mínimas o pensiones alcanzadas.

- Descuentos no informados en el recibo de haberes, como cuotas de préstamos o débitos automáticos.

- Falta de acreditación del 20% retenido de AUH pese a haber presentado la Libreta en tiempo y forma.

- Suspensión de asignaciones sin actualización en la base de datos.

La primera verificación debe realizarse en la plataforma “Mi ANSeS”, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí es posible consultar la liquidación detallada, donde figuran el haber base, el aumento aplicado, el bono —si corresponde— y todas las deducciones.

Si el error persiste, el organismo habilita la gestión de reclamos a través de turnos presenciales o trámites digitales.