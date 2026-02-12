Las Becas Progresar 2026 vuelven a estar disponibles como uno de los principales programas de apoyo económico para estudiantes en Argentina. Son gestionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y están destinadas a acompañar a jóvenes y adultos en la finalización de estudios obligatorios, carreras terciarias y universitarias, y cursos de formación profesional.

El objetivo central del programa es garantizar el derecho a la educación y favorecer la permanencia y finalización de los estudios, mediante un ingreso mensual que ayuda a cubrir gastos asociados a la formación académica, como transporte, materiales de estudio y conectividad.

Durante 2026, el esquema general de las Becas Progresar se mantiene sin cambios sustanciales. El monto mensual del beneficio es de $35.000, aunque en algunos casos se cobra un importe menor durante el año debido a la retención del 20% que realiza ANSES y que se liquida al finalizar el ciclo lectivo, siempre que se cumplan los requisitos académicos.

La inscripción para acceder a las Becas Progresar suele abrirse al comienzo del ciclo lectivo, entre marzo y abril, y el trámite se realiza de manera gratuita y completamente online, sin intermediarios ni gestores.

Quiénes pueden acceder y qué tipos de Becas Progresar existen

El programa Becas Progresar contempla distintas líneas, definidas según el nivel educativo y la situación de cada estudiante. Cada una tiene requisitos específicos, aunque comparten criterios generales vinculados a la edad, la situación académica y los ingresos del grupo familiar.

Las principales líneas vigentes son:

Progresar Educación Obligatoria: destinada a jóvenes de entre 16 y 24 años que buscan finalizar la educación primaria o secundaria. En algunos casos, existen excepciones de edad para grupos priorizados. Progresar Educación Superior: orientada a estudiantes de carreras terciarias y universitarias. El límite de edad es de hasta 25 años para ingresantes y hasta 30 años para estudiantes avanzados. En la línea de Enfermería no hay tope de edad. Progresar Trabajo: dirigida a personas de entre 18 y 24 años, o hasta 35 años en el caso de quienes no cuentan con empleo formal, que realicen cursos de formación profesional avalados por el INET. Progresar Enfermería: enfocada en carreras estratégicas del área de la salud, con condiciones particulares definidas en cada convocatoria.

Para postularse, los requisitos generales incluyen ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país y DNI vigente. Además, es obligatorio ser alumno regular de una institución oficial o reconocida y cumplir con el esquema de vacunación completo o en curso, según la edad.

En el plano socioeconómico, los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Este criterio se evalúa al momento de la inscripción y durante el seguimiento del beneficio.

Montos, forma de pago y cómo inscribirse paso a paso

Durante febrero de 2026, el monto mensual de las Becas Progresar es de $35.000. En las líneas de Educación Obligatoria y Educación Superior, ANSES abona el 80% del beneficio mes a mes, es decir $28.000, mientras que el 20% restante se retiene y se paga al finalizar el ciclo lectivo, una vez que el estudiante acredita la regularidad y el cumplimiento de los objetivos académicos.

Esa retención correspondiente a 2025 ya puede ser reclamada por quienes hayan cumplido los requisitos establecidos durante el año anterior. En el caso de Progresar Trabajo y Progresar Enfermería, el esquema de pago puede variar según la normativa vigente de cada convocatoria.

La inscripción a las Becas Progresar 2026 aún no tiene una fecha oficial confirmada, pero por antecedentes y estimaciones oficiales, el proceso suele habilitarse entre marzo y abril, con la posibilidad de una segunda convocatoria más adelante en el año.

El trámite es 100% online y gratuito. Para inscribirse, es necesario seguir estos pasos:

Crear o validar una cuenta en Mi Argentina con CUIL y clave personal. Ingresar a la plataforma oficial de Becas Progresar o a la aplicación correspondiente. Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos. Seleccionar la carrera, curso o nivel educativo que se desea cursar. Verificar que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en ANSES. Enviar la solicitud y realizar el seguimiento desde la misma plataforma.

Una vez cerrada la inscripción, ANSES y el Ministerio de Capital Humano evalúan el cumplimiento de los requisitos y publican los resultados de adjudicación. En caso de rechazo, el sistema permite consultar el motivo y, si corresponde, iniciar un reclamo dentro de los plazos establecidos.

