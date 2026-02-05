La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados que comenzará a pagar en febrero de 2026, tras aplicar el nuevo aumento por la fórmula de movilidad previsional. El incremento impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones, e incluye el refuerzo económico destinado a los ingresos más bajos.

ANSES, así queda el calendario de pagos de febrero 2026 con aumento y bono

El ajuste de este mes es del 2,85%, y se suma al bono extraordinario de $70.000, que continúa vigente para quienes perciben haberes mínimos o se encuentran por debajo del tope establecido.

Cuánto se cobra ANSES en febrero 2026 con aumento y bono

Con la actualización de febrero, los montos finales de las principales prestaciones quedan de la siguiente manera:

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48

- Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $321.478,05

- Pensión para Madres de siete hijos: $429.254,35

- Jubilación mínima: $359.254,35, que con el refuerzo alcanza los $429.254,35

Las prestaciones que no superan ese último valor acceden a un complemento variable hasta llegar al tope fijado para febrero.

ANSES habilitó el cobro de prestaciones vía billeteras virtuales en febrero 2026

Quiénes cobran el bono de $70.000

El bono de $70.000 está destinado a jubilados y pensionados con menores ingresos. Lo perciben de manera completa quienes cobran el haber mínimo, mientras que quienes se encuentran por debajo del límite reciben un monto proporcional.

El refuerzo se deposita automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales, y busca sostener el poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.

Cuándo cobro ANSES en febrero 2026, fechas de pago de AUH y montos

Cuándo cobro ANSES en febrero 2026

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Los haberes se acreditan de forma digital y pueden cobrarse a través de bancos o billeteras virtuales habilitadas, lo que permite operar con QR, transferencias o mantener el saldo disponible en la cuenta.

LV/LT