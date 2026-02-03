La ANSES habilitó una nueva modalidad que permite a determinados beneficiarios cobrar sus haberes mensuales a través de billeteras virtuales, una alternativa que suma agilidad, reduce trámites presenciales y ofrece la posibilidad de administrar el dinero de forma digital.
La medida llega en un contexto de actualización de ingresos: en febrero rige un aumento del 2,8% para las prestaciones, de acuerdo con la Ley de Movilidad Jubilatoria, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo frente a la inflación.
Qué prestaciones pueden cobrarse en billeteras virtuales
ANSES confirmó que esta opción está disponible para beneficios sociales no contributivos y asignaciones específicas. Pueden acceder:
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignación por Embarazo (AUE)
- Asignaciones familiares (SUAF)
- Tarjeta Alimentar
- Programa Hogar (garrafas)
- Vouchers educativos
- Asignaciones por pago único (nacimiento, matrimonio)
Por ahora, las jubilaciones y pensiones contributivas continúan cobrándose mayoritariamente en cuentas bancarias tradicionales (CBU), bajo un esquema más estricto.
Cómo cambiar el medio de cobro a una billetera virtual
El trámite es gratuito y se realiza 100% online:
Ingresar a Mi ANSES (web o app).
Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Elegir “Consultar prestaciones, turnos y trámites disponibles”.
Seleccionar “Gestionar cobros” y optar por billetera digital.
Confirmar los datos y finalizar.
Una vez realizado el cambio, los haberes se acreditan de manera digital, lo que permite pagar con QR, enviar dinero o conservar el saldo en la billetera sin ir al banco.
Qué billeteras virtuales están habilitadas
ANSES autorizó plataformas que cumplen con los requisitos operativos y de seguridad. Entre las principales se encuentran:
Mercado Pago: permite generar rendimientos diarios a través de un fondo común de inversión y cuenta con amplia aceptación en comercios.
Naranja X: fuerte presencia en el interior del país, combina servicios digitales con atención en sucursales y ofrece intereses sobre saldos.
Plus Pagos: orientada a provincias como Santa Fe y Entre Ríos, facilita el cobro de programas sociales y el pago de servicios locales.
Recomendaciones clave para beneficiarios
Actualizar periódicamente los datos bancarios en Mi ANSES.
Verificar que la billetera elegida esté habilitada para el beneficio correspondiente.
Consultar los rendimientos, costos y límites de cada plataforma antes de elegir.
Con esta modalidad, ANSES amplía las alternativas de cobro y acompaña la digitalización de los pagos, simplificando el acceso a los fondos para millones de beneficiarios en todo el país.