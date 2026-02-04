Con el inicio de febrero, miles de familias argentinas comienzan a organizar sus gastos a partir del calendario oficial de pagos. En ese contexto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma completo de cobros correspondiente a febrero de 2026, que incluye a la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones y el resto de las prestaciones sociales.

ANSES actualizó las Pensiones No Contributivas: cuánto se cobra en febrero de 2026

Además de las fechas, el organismo previsional confirmó los montos actualizados que regirán este mes, junto con los beneficios complementarios que reciben los titulares de la AUH, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

Monto de la AUH de ANSES en febrero 2026

Durante febrero rige un aumento del 2,85 %, aplicado por la fórmula de movilidad vigente. Con esta actualización, el monto total de la Asignación Universal por Hijo asciende a $129.096 por cada menor a cargo.

En el caso de hijas e hijos con discapacidad, el valor mensual se eleva a $420.354.

El pago se acredita de manera automática en la cuenta bancaria registrada por cada titular, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Desde el organismo explicaron que el ajuste busca amortiguar el impacto de la inflación y sostener el ingreso de los hogares más vulnerables.

ANSES: así queda el calendario de pagos de febrero de 2026 con aumento y bono

Todos los extras que cobra la AUH en febrero

Además del haber principal, quienes perciben la AUH acceden a refuerzos económicos complementarios que se pagan junto con la asignación.

Uno de ellos es la Tarjeta Alimentar, destinada exclusivamente a la compra de alimentos. En febrero de 2026, los montos son:

- Un hijo o Asignación por Embarazo: $52.250

- Dos hijos: $81.936

- Tres o más hijos: $108.062

A esto se suma el Complemento Leche, dirigido a personas gestantes desde el tercer mes de embarazo y a familias con niños de hasta tres años. Este adicional alcanza en febrero los $48.691.

Créditos ANSES 2026: quiénes podrían acceder a los nuevos préstamos y para qué se usarían

Cuándo cobro la AUH de ANSES en febrero 2026

El calendario de pagos se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI del titular. Las fechas confirmadas son las siguientes:

- DNI terminado en 0: 9 de febrero

- DNI terminado en 1: 10 de febrero

- DNI terminado en 2: 11 de febrero

- DNI terminado en 3: 12 de febrero

- DNI terminado en 4: 13 de febrero

- DNI terminado en 5: 18 de febrero

- DNI terminado en 6: 19 de febrero

- DNI terminado en 7: 20 de febrero

- DNI terminado en 8: 23 de febrero

- DNI terminado en 9: 24 de febrero

Desde ANSES recomendaron consultar el calendario oficial y verificar los datos personales y bancarios para evitar demoras en la acreditación de los haberes.

