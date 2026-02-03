Con el inicio de febrero, la ANSES aplicó un nuevo ajuste en las Pensiones No Contributivas (PNC), una prestación clave para miles de personas en situación de vulnerabilidad social que no cuentan con los aportes necesarios para acceder a una jubilación tradicional. El incremento de este mes se da en el marco del esquema de actualización mensual por inflación y viene acompañado, en algunos casos, por un refuerzo extraordinario.

En febrero de 2026, las Pensiones No Contributivas registran un aumento del 2,85 %, determinado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025, tal como establece la normativa vigente.

Este ajuste busca sostener el poder adquisitivo de los sectores más sensibles del sistema previsional, en un contexto económico marcado por la suba de precios y la necesidad de reforzar los ingresos fijos.

Cuánto se cobra por Pensiones No Contributivas en febrero 2026

Con el incremento aplicado, los montos actualizados quedan de la siguiente manera:

- PNC por invalidez o vejez:

El haber base asciende a $251.453,59.

A este monto se suma el bono extraordinario de $70.000, que se acredita automáticamente a quienes perciben la prestación mínima.

Total a cobrar: $321.453,59.

- Madres de siete hijos o más:

Perciben un haber equiparable a la jubilación mínima. En febrero, el monto base alcanza los $359.219,42, y con el bono extraordinario incluido, el total llega a $429.219,42.

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

El haber se eleva a $287.375,54.

Con el refuerzo extraordinario, el ingreso total mensual asciende a $357.375,54.

Los montos se actualizan de forma mensual y se acreditan en las cuentas bancarias declaradas por los titulares, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Quiénes pueden acceder a las Pensiones No Contributivas

Las PNC están destinadas a personas que no reúnen los requisitos para una jubilación común y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Entre los grupos alcanzados se encuentran:

- Personas con invalidez acreditada, con una disminución física o mental igual o superior al 76 %, sin ingresos suficientes.

- Personas mayores de 70 años que no perciben jubilación ni pensión y acceden a la PNC por vejez.

- Madres de siete hijos o más, de cualquier edad, que no cuenten con otra prestación previsional.

Casos especiales contemplados por la legislación, como pensiones graciables otorgadas por razones humanitarias o de reconocimiento social.

Para acceder a una PNC es necesario realizar una evaluación ante ANSES, que incluye la presentación de documentación, el análisis socioeconómico y la verificación de que el solicitante no perciba otros beneficios incompatibles.

Calendario de pagos de las PNC en febrero 2026

El pago de las Pensiones No Contributivas se realiza de manera escalonada, según la terminación del DNI, con el objetivo de garantizar un cobro ordenado y evitar aglomeraciones. Las fechas confirmadas son:

- DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

- DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

- DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

- DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

- DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

El bono extraordinario de $70.000 se acredita en la misma fecha que el haber mensual, sin gestiones adicionales por parte del beneficiario.

Dónde consultar la información oficial

Los beneficiarios pueden verificar montos, fechas de cobro y requisitos a través del sitio web oficial de ANSES o mediante la aplicación móvil del organismo, que actualiza periódicamente los datos para brindar mayor previsibilidad y transparencia en el sistema previsional.