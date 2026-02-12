Jubilaciones y pensiones de Anses: quiénes cobran este jueves 12 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos correspondiente a febrero y este jueves 12 activa nuevas transferencias en las cuentas bancarias de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares.

La jornada es clave para quienes perciben jubilaciones y pensiones, ya que el depósito incluye el aumento por movilidad y el bono de refuerzo destinado a los haberes más bajos.

Quiénes cobran hoy jueves 12 de febrero

De acuerdo con el cronograma oficial, este jueves perciben sus haberes:

- Jubilaciones y pensiones mínimas: DNI terminados en 3

Monto total a cobrar: $429.254,34

- Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 6 y 7

Monto total a cobrar: $321.478,04

Además, se acreditan las siguientes prestaciones:

Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminado en 3

Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminado en 2

Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 2 y 3

Los pagos se realizan por depósito bancario automático, sin necesidad de trámites adicionales.

ANSES amplía los descuentos para jubilados en supermercados y comercios

Aumento del 2,85%: cómo impacta en jubilaciones y pensiones

En febrero, las prestaciones sociales se actualizan un 2,85%, en línea con el índice de inflación registrado dos meses atrás.

El esquema vigente establece ajustes mensuales en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso, el incremento toma como referencia el 2,8% informado para diciembre, redondeado con dos decimales para la liquidación de haberes.

El aumento impacta en:

- Jubilación mínima

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

- Pensiones No Contributivas (vejez, invalidez y madres de siete hijos o más)

Bono extraordinario de $70.000: quiénes lo reciben

Junto con el incremento porcentual, ANSES mantiene el pago de un bono extraordinario de $70.000 destinado a reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

El refuerzo:

- Se acredita automáticamente junto al haber mensual.

- No requiere inscripción ni gestión previa.

- Está dirigido a jubilados que cobran la mínima, beneficiarios de PUAM y titulares de PNC.

En el caso de jubilados con ingresos levemente superiores al haber mínimo, el sistema aplica un cálculo proporcional para que el total percibido no supere el tope establecido de $429.254,34, garantizando así un piso de ingresos.

ANSES actualiza haberes en febrero 2026: quiénes cobran hasta $357.403

Cómo iniciar el trámite jubilatorio en ANSES

Para quienes están próximos a jubilarse, el organismo previsional dispone de un procedimiento que combina gestión online y presencial.

El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial y acceder a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro del sistema, se debe:

Verificar los aportes registrados en “Trabajo” → “Consultar Historia Laboral”. Reunir documentación respaldatoria en caso de faltantes (certificaciones de servicios, recibos de sueldo o declaraciones juradas). Completar el formulario 6.18 si corresponde. Solicitar un turno presencial para presentar el DNI vigente en una oficina del organismo.

Con este esquema, ANSES continúa con el calendario de pagos de febrero, que combina actualización automática por inflación y refuerzos extraordinarios para sostener el poder adquisitivo de los haberes más bajos.

lv / lr