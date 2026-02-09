Jubilaciones y pensiones de Anses: quiénes cobran este lunes 9 de febrero

La Anses inicia este lunes 9 de febrero el cronograma de pagos correspondiente al mes en curso. En esta primera jornada cobran los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, junto con los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), según la terminación del DNI.

El calendario oficial puede consultarse en el sitio web del organismo previsional, donde se detallan todas las fechas de pago de febrero 2026.

Quiénes cobran este lunes 9 de febrero

Este lunes comienza el pago de distintas prestaciones sociales administradas por la Anses, según la terminación del DNI y el tipo de beneficio.

- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 0.

- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0.

- Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 0 y 1.

- Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 9 de febrero al 12 de marzo.

Aumento del 2,85% en febrero 2026

Durante febrero, las jubilaciones y pensiones reciben un incremento del 2,85%, en línea con la inflación registrada en diciembre (2,8%).

Este ajuste mensual impacta en:

- Jubilaciones mínimas y máximas

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

- Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más



Cuánto cobran los jubilados en febrero de 2026

En febrero de 2026, los haberes jubilatorios y pensiones que paga la Anses reflejan el aumento del 2,85% correspondiente a la actualización mensual por inflación, junto con el bono extraordinario dispuesto por el Gobierno nacional.

La jubilación mínima se ubica en $359.254,34, a lo que se suma un bono de $70.000, por lo que el ingreso total alcanza los $429.254,34.

En el extremo superior, la jubilación máxima asciende a $2.417.441,64, sin refuerzo adicional, ya que el bono está destinado exclusivamente a los beneficiarios de menores ingresos.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fija en $287.403,47, y con el bono extraordinario el monto final a cobrar llega a $357.403,47.

En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, el haber mensual actualizado es de $251.478,04. Con el refuerzo de $70.000, el total percibido en febrero asciende a $321.478,04.

El bono se acredita de forma automática junto con el haber mensual y busca garantizar un piso de ingresos para jubilados y pensionados que perciben las prestaciones más bajas del sistema previsional.

Bono extraordinario de $70.000: cómo se paga

El bono de $70.000 se acredita de manera automática junto con el haber mensual. Está destinado a quienes cobran la jubilación mínima, la PUAM y las Pensiones No Contributivas.

En el caso de quienes perciben haberes superiores al mínimo, el refuerzo se paga de forma proporcional, para que el total a cobrar no supere los $429.254,34, monto fijado como piso de ingresos.

Cómo iniciar el trámite jubilatorio en Anses

Para comenzar el trámite de jubilación, es necesario:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Verificar los aportes en Trabajo > Consultar Historia Laboral. Presentar documentación si faltan aportes (recibos, certificaciones, DDJJ). Completar el formulario 6.18. Solicitar un turno presencial y asistir con DNI.

