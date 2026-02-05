Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuentan en febrero de 2026 con un renovado esquema de descuentos y reintegros en supermercados y comercios de todo el país, impulsado por el Gobierno nacional en conjunto con el Ministerio de Capital Humano.

El programa alcanza a más de 7.000 comercios adheridos y supera los 12.000 puntos de venta, con beneficios que se aplican de manera automática al pagar con la tarjeta de débito o crédito asociada al cobro de la jubilación o pensión.

Descuentos para jubilados en supermercados y comercios

Los beneficios están disponibles para todos los jubilados y pensionados, sin importar el monto del haber que perciban. Entre las principales cadenas adheridas se destacan:

- Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento en todos los rubros, incluidas carnes, y 20% adicional en perfumería y productos de limpieza, sin tope.

- Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: 10% de descuento en todos los rubros, sin tope.

- Josimar: 15% de descuento en todas las compras, sin tope.

- Carrefour: 10% de descuento con un tope de $35.000.

- Día: 10% de descuento con reintegro, hasta $2.000 por transacción.

- Chango Más: 10% de descuento, con tope de $1.000 por compra y $15.000 mensuales.

- Toledo: 20% de descuento en todos los rubros, sin tope.

- Otros comercios adheridos: 10% de descuento con tope de $1.000 por operación.

El descuento se acredita automáticamente al momento del pago, sin necesidad de realizar trámites previos.

Beneficios adicionales según el banco de cobro

Además del programa general, los jubilados y pensionados acceden a promociones especiales según la entidad bancaria donde perciben sus haberes:

- Banco Nación: reintegro adicional del 5% en supermercados seleccionados, con un tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000, pagando con tarjeta o mediante la app BNA+ MODO.

- Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con topes mensuales de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

- Banco Supervielle: 20% de descuento los martes en supermercados seleccionados y hasta 50% de ahorro en farmacias adheridas, además de beneficios en combustibles.

- Banco Provincia de Buenos Aires: 5% de descuento con Cuenta DNI en supermercados adheridos, con un tope semanal de $5.000 por persona, acumulable con otras promociones.

Cómo acceder a los descuentos de ANSES

Para utilizar los beneficios, los jubilados solo deben pagar con la tarjeta de débito o crédito con la que cobran su haber previsional. El sistema reconoce automáticamente la condición del beneficiario y aplica el descuento correspondiente en el momento de la compra.

LV/LT