Este miércoles 11 de febrero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente al segundo mes del año. La jornada incluye jubilaciones mínimas, asignaciones familiares, AUH, pensiones no contributivas y prestaciones por prenatal y maternidad, con haberes actualizados por movilidad y el pago de bonos extraordinarios.

Jubilaciones y pensiones de Anses, quiénes cobran este lunes 9 de febrero

Febrero llega con un incremento del 2,8% en todas las prestaciones, en línea con la fórmula vigente de actualización, y con el refuerzo previsional de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima.

Jubilaciones mínimas ANSES: quiénes cobran hoy 11 de febrero

De acuerdo con el cronograma oficial, este miércoles cobran:

- Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo con DNI terminado en 2.

La jubilación mínima se ubica en $359.219,42, a lo que se suma el bono previsional de $70.000, alcanzando un total de $429.079,70.

El calendario comenzó el lunes 9 de febrero con DNI terminados en 0, continuó el martes 10 con los finalizados en 1 y seguirá en los próximos días con el resto de las terminaciones.

En tanto, quienes cobran haberes superiores al mínimo comenzarán a percibir sus ingresos desde el lunes 23 de febrero, también organizados por número de documento.

Pensiones no contributivas y PUAM: pagos y montos actualizados

Hoy también se acreditan haberes para:

- Pensiones no contributivas (PNC) con DNI terminados en 4 y 5.

- Beneficiarios de prenatal y maternidad con documentos finalizados en 0 y 1.

Los montos vigentes en febrero son:

- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $287.375,53.

- Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $251.453,59.

Las PNC se abonan del 9 al 13 de febrero, según la terminación del DNI.

ANSES actualiza haberes en febrero 2026, quiénes cobran hasta $357.403

AUH y asignaciones familiares: cuánto se cobra en febrero 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende este mes a:

- $129.096 por hijo, aunque el pago directo es de $103.276,80, debido a la retención del 20% que se liquida tras la presentación de la Libreta.

En el caso de hijos con discapacidad:

- Monto total: $420.354

- Pago directo: $336.283,20

Para quienes perciben asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), los montos varían según el ingreso del grupo familiar, con un piso de $64.554 por hijo.

Asignaciones de pago único y fondo de desempleo

Las asignaciones de pago único también fueron actualizadas:

- Nacimiento: $75.246

- Adopción: $449.888

- Matrimonio: $112.668

Las fechas de cobro se extienden del 10 de febrero al 12 de marzo (primera quincena) y del 24 de febrero al 12 de marzo (segunda quincena).

En cuanto a la prestación por desempleo, los montos quedaron establecidos en:

- Mínimo: $173.400

- Máximo: $346.800

Estos pagos comenzarán el martes 24 de febrero, ya que se liquidan a mes vencido.

ANSES amplía descuentos para jubilados en supermercados y comercios

Cómo consultar fecha y monto de cobro en Mi ANSES

ANSES recordó que los beneficiarios pueden verificar:

- Fecha exacta de cobro

- Detalle de liquidación

- Recibo de haberes

A través de la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El organismo recomienda consultar siempre los canales oficiales ante posibles modificaciones en el calendario.

lv / lr