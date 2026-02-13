Cuánto cobrarán en marzo los jubilados, pensionados y beneficiarios en marzo 2026

Los aumentos de marzo 2026 para jubilados, pensionados y asignaciones sociales estarán en línea con la inflación de enero 2026, que fue del 2,9%, y definirán cuánto cobrarán los distintos beneficios previsionales y sociales a partir del tercer mes del año.

El ajuste surge tras conocerse el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que registró una suba mensual del 2,9% en enero, porcentaje que se trasladará a los haberes previsionales y a varias asignaciones.

Con ese incremento, la jubilación mínima pasará de $359.254 a ubicarse en $369.560,34. En caso de que en marzo se mantenga el bono de hasta $70.000 que otorga el Gobierno, el ingreso total podría alcanzar los $439.560,34.

Cuánto se cobrará con el aumento de marzo

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se actualizará hasta los $295.648,43 sin bono, mientras que con el refuerzo completo el monto podría rondar los $367.652,36.

En el caso de las pensiones no contributivas por invalidez o vejez, el haber se elevará a unos $258.677,18, y con el bono el ingreso total alcanzaría aproximadamente los $330.705,03.

La pensión para madres de siete hijos quedará igualada con la jubilación mínima, con un haber de $369.560,34, que podría llegar a $441.572,40 si se suma el bono extraordinario de $70.000

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se elevará a $132.796,38 por hijo, mientras que la AUH por discapacidad llegará a $432.415,18.

La Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) quedará en $125.336,48, teniendo en cuenta que el 80% del monto se cobra mensualmente y el 20% restante se liquida una vez presentada la documentación correspondiente ante la Administración Nacional de la Seguridad Social.

El pago de los haberes de marzo se realizará según el calendario habitual de ANSES, organizado por la terminación del número de DNI. Tanto el aumento como el bono se verán reflejados de manera automática en la cuenta bancaria donde cada beneficiario percibe su jubilación o pensión.

ANSES amplía los descuentos para jubilados en supermercados y comercios

Los beneficios están disponibles para todos los jubilados y pensionados, sin importar el monto del haber que perciban. Entre las principales cadenas adheridas se destacan:

- Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento en todos los rubros, incluidas carnes, y 20% adicional en perfumería y productos de limpieza, sin tope.

- Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: 10% de descuento en todos los rubros, sin tope.

- Josimar: 15% de descuento en todas las compras, sin tope.

- Carrefour: 10% de descuento con un tope de $35.000.

- Día: 10% de descuento con reintegro, hasta $2.000 por transacción.

- Chango Más: 10% de descuento, con tope de $1.000 por compra y $15.000 mensuales.

- Toledo: 20% de descuento en todos los rubros, sin tope.

- Otros comercios adheridos: 10% de descuento con tope de $1.000 por operación.

El descuento se acredita automáticamente al momento del pago, sin necesidad de realizar trámites previos.

