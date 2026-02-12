Para no ser pobre, una familia necesitó $1.360.000 según el INDEC

Una familia de cuatro integrantes en enero de 2026 necesitó ingresos por encima de los $1.360.299 para no ser pobre y de $623.990 para no caer en la indigencia, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En el primer mes del año, la canasta básica total (CBT) que se utiliza para medir el umbral de la pobreza aumentó 3,9%, mientras que la canasta básica alimentaria (CBA) que define a la indigencia lo hizo en 5,8.

En ambos casos superaron ampliamente a la inflación general, que marcó 2,9%.

En la comparación interanual, la CBT aumentó 31,6% y la CBA 37,6%, ubicándose por debajo y por encima de la inflación general, respectivamente.

La inflación de enero habría sido más baja con la fórmula que no aplicó el INDEC

La CBA se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente). Además, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

Para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. "La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia", señalan desde el INDEC.

Inflación de enero

La inflación de 2,9% fue impulsada por los mayores aumentos en Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguida de Restaurantes y hoteles (4,1%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).

Estimación de pobreza en el tercer trimestre de 2025

El nivel de pobreza en la Argentina se habría ubicado en 26,9% durante el tercer trimestre de 2025, lo que representaría una baja interanual de 11,4 puntos porcentuales frente al mismo período de 2024, cuando alcanzaba el 38,3%, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Capital Humano.

En paralelo, la indigencia habría tenido un descenso, para llegar al 6%, con una caída de 3,2 puntos porcentuales respecto del 9,2% registrado un año atrás.